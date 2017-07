Félig-meddig frissíthető marad a régi PC-ken a Windows 10

Néhány napja robbant a hír, hogy az Intel Clover Trail chipekkel szerelt PC-k nem kapnak Windows 10 frissjtést. Most tisztáz mindent a Microsoft.

Elég erős felzúdulást váltott ki nemrég a Microsoft egyik múlt heti bejelentése, miszerint a soron következő alkotói frissítést már nem lehet telepíteni azokra a gépekre, amelyekben az Intel nagyjából 5 éve indított Clover Trail sorozatú processzorai dolgoznak.

Ezek az Atom procis gépek általában belépő kategóriás modellek, egészen pontosan a Z2520, Z2560, Z2580 és Z2760 lapkákkal szerelt eszközök: a néhány napja kiadott közlemény szerint az ilyen gépekre az ősszel esedékes Creators update már nem lesz telepíthető.

Ez már csak azért is kellemetlen, mivel a 4-5 éves modellek általában még tökéletesen használható állapotban vannak, és akár tízmilliónyi is működhet belőlük világszerte. Ráadásul mivel belépő szintű gépekről van szó, ennek nagy részét olyanok vásárolták meg, akik nem szívesen költenének most az operációs rendszer miatt egy újabb eszközre.

A közfelháborodás nyomán a Microsoft szóvivője sietett megnyugtatni mindenkit, hogy a Windows 10 "frissíthetetlensége" nem jelenti azt, hogy az érintett vasak ősztől csak egy furcsa alakú papírnehezékként lesznek használatosak. A redmondi vállalat ugyanis, bár az alkotói frissítést és további tartalmi elemeket már valóban nem enged telepíteni ezekre a modellekre, a biztonsági patcheket továbbra is elérhetővé teszi, tehát ebből a szempontból a támogatás nem szakad meg. Szóval a minden hónap második keddjére időzített fontos frissítésekkel a Windows 10 hivatalos életciklusának végéig működnek majd a Clover Trail alapú masinák is.