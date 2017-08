Videós teszt: irodai notebookon játszottunk!

Milyen az integrált Intel HD Graphics, ha játékra kerül a sor? Tévhit csupán, hogy katasztrófa a helyzet és a pasziánsz a legdurvább grafika, amire számíthatunk! Futtattunk Doomot, DOTA-t, Tomb Raidert és Batmant, hogy rácáfoljunk a sok rossz véleményre. Majdnem sikerült. Figyelem! Így szaggat a Batman 320×240-ben!

Az Athlon 64 fénykorában a Core processzor-generáció életmentő volt az Intel számára, de az igazán fontos változás akkor történt meg, amikor a Sandy Bridge architektúrával a fontosabb, sebesség tekintetében kritikus vezérlők is szép sorban a processzorral közös lapkára kerültek. A legfontosabb a memóriavezérlő volt, a sorban rögtön második helyen pedig az integrált grafika következett. Ez hatalmas változást hozott…volna, ha a papírforma beválik. Ugyanis az integrált GPU hatalmas sávszélességen egyenesen a CPU cache-éhez kapcsolódott, a shaderek kellően fejlettek voltak már akkor is és az órajeleket is szabadon lehetett az egekbe tornázni. Aztán a siker mégis elmaradt.

Suta iGPU

Az induláskor óriási ígéretek repkedtek és az Intel akkor még komolyan gondolta, hogy bizony néhány év múlva a videokártyák piacán a középkategóriáig felnyúl és ellehetetleníti a VGA kártyák életét. A számítási teljesítmény azonban nem nőtt olyan mértékben, mint a diszkrét VGA-knál, emellett a driver optimalizálása is elmaradt, a 3D-s szabványokkal való kompatibilitás túl sok sebből vérzett, így két eshetőség volt, amikor elindítottunk egy játékot: vagy el sem indult, vagy ha mégis, hát csodás diavetítést kaptunk. Mára azért sokat javult a helyzet és a kezdeti bukdácsoláshoz képest ma már stabil és erős az Intel HD Graphics, így csupán már csak pár fényévvel marad el a mai videokártyáktól játékok alatt.

Batman 320×240-ben

A 10×-es gyorsulás túl szépen hangzik, ezért nem is kíméltük a választott Lenovo laptopunkban megbúvó Intel Core i5-5300U-ba szerelt Intel HD Graphics 5500-as GPU-t és sok-sok AAA játékot, néhány indie címet és persze DOTA-t és CS:GO-t is ráeresztettünk.

Kezdjük a jó hírrel: a legtöbb játék gond nélkül elindult, csupán néhány fagyott le. A beállításoknál sem történt csoda, a 720p felbontás és a beállítható legalacsonyabb részletesség volt a biztonságos választás. A Prey, a Watch Dogs 2 és egyéb, új játékok a 10 fps-t is alig érték el: ilyen a klasszikus diavetítés. A Borderlands 2 és a Witcher 3 már szinte repültek 12-28 fps-sel, ám olyan mértékű bemeneti késleltetés jelentkezett, hogy irányíthatatlanok voltak a szereplők.

A Far Cry 3-mal és a Metro: Last Light Redux-val jobb volt a helyzet, a 720p és az alacsony részletesség ugyan maradt, de már játszható sebességet kaptunk, a Dirt 3 esetében 720p mellett egy kétszeres élsimítást is aktiválhattunk, a The Lego Movie - Videogame pedig 720p-ben magas részletességgel is szépen futott. Ez már egészen bíztató, ám leginkább a kompetitív online játékokra voltunk kíváncsiak. A DOTA 2 szépen futott is, 720p-ben sikerült a minimálisról eggyel feljebb tekerni a részletességet, a Rocket League-ben pedig a felbontást tudtuk kicsit növelni. A Counter Strike: Global Offensive viszont játszhatatlan maradt, még a hétvégi, alkalmi kalandoroknak sem ajánljuk ezt.

Ahogy a videón is láthatjátok, a kedvencünk a Batman: Arkham Knight, amely 720p/Low quality mellett alig vánszorgott, ezért mély lélegzetet vettünk és 320×240-re vettük vissza a felbontást. Itt már szépen ment a demo, de amint jöttek az ellenfelek, a mutató rögtön 15 fps-re zuhant, pedig időgépnek sem volt utolsó a látvány! Nézzétek meg ti is a videón!