Jön a HP Spectre x2 prémium hibridje

A hibrid PC 3000 x 2000-es felbontású kijelzővel érkezik, már júniusban.

A HP előállt az új Spectre x2 prémium hibridjével, amely egy kettő-az-egyben jellegű táblagép. Az új modellbe egy 12,3 hüvelykes, 3000 x 2000-es felbontású kijelző került.

A Spectre x2 természetesen támogatja a tollakat, és van lecsatolható billentyűzete is. Nem csak külsőre hasonlít a Microsoft Surface Pro vonalára, hanem árban is: 1000 dollártól lesz ugyanis kapható, júniustól.

A HP újdonsága Intel Core i5-ös vagy Core i7-es Kaby Lake processzort vonultat fel, Intel Iris Plus grafikával, maximum 16 GB LPDDR3-as memóriával és 1 TB tárhellyel (SSD). Az akku elméletben 8 óra üzemidőt garantál, a gyorstöltésnek hála a kapacitás fele nyerhető vissza 30 perc alatt.

Adott továbbá a Bang & Olufsen hangrendszer, az állítható támasz, a jackcsatlakozó, microSD-slot, illetve két USB-C port.

Sajnos csendes működés nincs, ugyanis a burkolat alatt két ventilátor is található. A billentyűzet teljes méretű gombjai 1,5 milliméteres leütési távval operálnak, ez a rész üveg érintőpadot is kínál, és mágnesesen rögzül. A nyomásérzékeny HP Active Pen támogatja a Windows Inket is, a 13 és az 5 megapixeles kamerák mellett pedig van Windows Hello-képes IR-kamera is.