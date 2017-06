Mindenki örüljön! Kapkod az Intel!

Gyűjtögettél egy 7. generációs Intel Core CPU-ra? Hagyd elmenni, mindjárt itt a Coffee Lake, de mielőtt elhinnéd, mit ígér az Intel, olvasd el, valójában mire számíthatsz.

Épp, hogy csak elkezdhettünk örülni a hetedik generációs Intel Core processzoroknak, illetve a 200-as szériás alaplapoknak, amikor az AMD alaposan meglepte a szkeptikus sajtót, felhasználókat, de még a hardvergyártókat is. Ha kimondva nem is, de sokan már elkönyvelték a PC-világot Intel felségterületnek, és ebbe beletartozott maga az Intel is. Hogy ez miből látszott? A felsorolás igen hosszú, de elég kiemelni a magasan tartott árakat, a visszafogott fejlesztési ütemet, a vásárlók igényeire fittyet hányó fejlesztési irányt. De vajon mi lesz most, hogy már tudjuk, az AMD mégis képes használható CPU-t és platformot készíteni elfogadható áron?

Drága kapkodás

Az első reakció az AMD Ryzenre az Intel részéről egy gyors árcsökkentés volt: több Intel Core CPU is hirtelen sokkal olcsóbb lett. Sajnos ebből itthon nem sokat lehetett észre venni, de legalább drágább sem lett semmi. A másik változás a Skylake-X és Kaby Lake-X gyors újragondolása volt. Ennek hatására a megjelenést előrébb hozták, a modellek képességeit, teljesítményét és árazását kicsit átszabták és egy 18 magos Core i9-et is elkészítettek (legalábbis bejelentették). A kapkodásra utaló jel egyébként, hogy az X299-es BIOS-ok még nem igazán kiforrottak, ami szokatlan egy Intel platform starttól.

Jöhet a kávé!

De az X299 még a legolcsóbb Kaby Lake-X-szel is a felsőkategória kiváltsága. A tömegek számára fontosabb platform az LGA1151, azon belül pedig a Coffee Lake és a 300-as chipkészlet. Itt már nagyon sok részlet kiderült, például az is, hogy nagyjából készen van. Ezt nem csak azért állítjuk magabiztosan, mert több Coffee Lake-kel szerelt notebookot is láttunk a Computexen, hanem azért is, mert már felbukkantak az első 300-as chipkészlet információk, valamint néhány gyártó jelezte, hogy a nyár végére teljesen újjászületik jó pár notebookja. Ez kb. annyit tesz, hogy a mostanában bemutatott, legújabb gépek megkapják a Coffee Lake CPU-t. De miért is lehetünk emiatt izgatottak és minek nem szabad bedőlni?

30% - na, persze!

Az Intel a Computexen árulta el, hogy 15%-os gyorsulást célzott meg a Kaby Lake, Coffee Lake váltásnál, de túlteljesítette a tervet, így 30%-nál nagyobb teljesítménynövekedésre készüljön fel mindenki. Nos, aki ettől kislányos izgalomba jön és azt gondolja, hogy szeptemberben 20 ezer forintért olyan erős Pentiumot kap majd LGA1151-es gépébe, amire eddig csak egy 50 ezer forintos Core i3/i5 volt képes, az nagyot fog csalódni. A gyorsulási adatokat mindig laborkörülmények között, a legideálisabb teszt alatt mérik és sokszor trükköznek - mint például most is!

Láttunk már olyat, hogy a gyorsulási értékeket, vagy például a jobb üzemidőt úgy hozták össze, hogy 2-3 generációval régebbi platformhoz hasonlították az új modellek teljesítményét. Ezúttal azonban más trükköt vélünk felfedezni. Nemrég felbukkant hír, hogy most először hatmagos, 12 szálas CPU-k is megjelennek LGA1151 platformon. Ez videoszerkesztőknek, modellezőknek (akik nem váltottak HEDT-re) jó hír, viszont a 30% így már könnyedén összejöhet. Például videotömörítés, renderelés alatt, amikor mind a 6 mag és 12 szál 100%-ra leterhelhető. Ezt már csupán egy négymagos Kaby Lake CPU-val kell csak összevetni és máris kijön a 30%-os gyorsulás.

Félreértés ne essék, mi örülünk, hogy már szeptemberben startolnak a 8. generációs Coffee Lake CPU-val szerelt notebookok, hibridek és remélhetőleg asztali CPU-k is, azonban sokkoló, forradalmi gyorsulásra, javulásra, árcsökkentésre senki ne számítson. Ha mégis máshogy lenne, mi leszünk a legjobban meglepve.