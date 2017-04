Kitolhatja a laptopod üzemidejét a Windows 10

Új funkcióval korlátozza a háttérben működő programokat a Windows 10 16176-os buildje.

A Windows 10 következő nagy frissítésébe olyan funkció kerülhet, amely megnyújthatja a laptopok és a táblagépek üzemidejét.

A Microsoft újdonsága jelenleg Power Throttling néven fut, és arra tervezték, hogy korlátozza a háttérben futó programok és folyamatok erőforrásait. Ez azt jelenti, hogy aki komolyan beleveti magát a multitaskingba, az nagyobb üzemidőre számíthat.

Nem kell azonban kivárni a Redstone 3-at az érdeklődőknek: a funkció igazából már a Windows 10 16176-os előzetes buildjében elérhető, vagyis elég az Insider programba belépni hozzá.

A funkció jelenleg kizárólag az Intel Skylake és Kaby Lake processzorokat támogatja, ugyanis az Intel Speed Shift technológiája nélkül nem működik. A jövőben más CPU-kat is támogathat mindenesetre.

Természetesen az új funkció nem lövi ki a háttérben futó programokat, valójában inkább az előtérben lévőnek ad prioritást és erőforrást. Vagyis a CPU energiahatékony módban futtatja a háttérfolyamatokat: a zene és a videó tovább megy, de az erőforrásigényes folyamatok lassabban fejeződnek be.

Mivel kísérleti a funkció, ezért lehetnek még hibák - ezért is kapták meg csak a tesztelők egyelőre, és le is tiltható. A funkció a végleges megjelenéskor új nevet is kap.