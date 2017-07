Logitech G413 Silver teszt: Ezüstben szép az élet

Ha kipróbálod, beleszeretsz - ilyen egy mechanikus billentyűzet. Persze csak akkor, ha tényleg jó példány kerül az ujjaid alá. A Logitech G413 elődeihez képest gyanúsan olcsó, ezért gyorsan rá is vetettük magunkat: Bóvli vagy gyémánt?

Régen még hétköznapi zaj volt, majd a PC-k és membrános billentyűzetek megjelenésével teljesen kihalt az írógépek kopogó hangja. A mechanikus billentyűzetek reneszánszával éppen ez köszönt be ismét, de nem csupán a megnyugtatón kopácsoló hang miatt lehet ennek örülni, hanem a jelentősen jobb felhasználói élmény miatt is. Alapvetően a játékosoknak fejlesztették ezeket a modelleket, azonban a csillogó, sokszínű háttérvilágítás és dögös külső ne tévesszen meg senkit: munkára, hosszú dokumentumok begépelésére abszolút befutó a mechanikus billentyűzet. Kevesebb félreütéssel, sokkal gyorsabban lehet dolgozni, miközben ujjaink sem fáradnak annyira, köszönhetően a kiváló taktilis tulajdonságoknak.

Távol a Cherry MX-től

A mai billentyűzetek lehetnek mechanikusak vagy membránosak. Utóbbi puha, halk - ismerjük őket nagyon is jól, szinte mindenhol ezt használják. A mechanikus megoldás régebbi múltra tekint vissza, de persze a mai megoldások már nagyon fejlettek és modernek. Itt minden gombsapka alatt egy külön kapcsoló rejlik, amely a kialakításától függően lehet hangos vagy halk, gyors vagy gyorsabb, puha vagy kifejezetten kemény - a lényeg, hogy strapabíró és egészen más, mint a membrános.

A strapabíróság mellett a mechanikus kapcsolók nagy előnye, hogy mindenki kiválaszthatja a számára ideális tasztatúrát. A kapcsolók legnagyobb gyártója a Cherry, sok billentyűzetnél ezzel találkozhatunk, de vannak gyártók, akik saját mechanikát fejlesztenek ki. A Cherry színekkel jelöli a rengetegféle kapcsolóját, amiket több tucat gyártó termékében megtalálunk, ellenben a Logitech csak annyit mutat a termékek oldalán, hogy Romer-G. Ez a Romer-G nem egyedi fejlesztés, de csakis Logitech termékekben találkozhatunk velük. A mechanikát a Logitech nem vásárolta, hanem az Omronnal karöltve saját maga fejlesztette, amelyek a Cherry MX Red-hez képest kissé puhábbak és az általános, 2 mm-es kapcsolási magasság helyett már 1,5 mm-nél aktiválódnak. A zajszint is alacsonyabb, ami sok éjjeli bagoly számára (főleg társas lényeknél) külön jó pont.

Ezüst alapok

Nem véletlen a Silver név a G413-nál, ugyanis ezüst színű. Szerencsére ez nem lelkes szórópisztolyos munkásoknak köszönhető, akik fogtak valami gyengeminőségű műanyagot és feldobták egy kis fémes színnel, nem, a G413 Silver alumínium. Ez középkategóriás tasztatúránál szokatlanul jó hír, de azért van trükk is: az alumínium csak a felső részre vonatkozik, a ház alja már műanyag. Emiatt azonban ne keseregjünk, még püffölésénél sem hajlik be a billentyűzet síkja és nem recseg, ropog a ház szorongatva sem. Az már kicsit aggasztóbb, hogy az alumínium felső lemez túllóg az alsó műanyag részen, és nem lekerekítettek az élei, így ezek egyeseket zavarhatnak. Különösen akkor, ha mondjuk csuklótámaszhoz szoktunk, és most a G413 hirtelen vágni kezdi tenyerünket. Azért vértől, sebesüléstől senkinek nem kell tartania, ennyire nem rossz a helyzet, csupán szokni kell.

Látvány a turista osztályon

Az ezüst felső rész különösen akkor mutat jól, amikor bekapcsoljuk a gombok alá rejtett háttérvilágítást. A Romer-G esetében a világítás nem a kapcsoló fölé rejtett LED-ből, hanem a kapcsoló közepéből érkezik, így a fényerő és a homogenitás is kiváló. Ez a LED-es világítás nagyerejű, fehér fényt bocsájt ki, így a láthatósággal nincsen gond, de sajnos a LED-ek egyszínűek, RGB-világítást nem kapunk. Sajnos, aki RGB-s Logitech tasztatúráról álmodik, annak ennél több pénzt kell a kasszáknál hagynia.

Sajnos a magyar kiosztás is hiányzik, matricázni meg nem elegáns egy G413 esetében, így marad a megszokás. Az már viszont nagyon örvendetes hír, hogy miközben a G413 Silver alapértelmezetten konzervatív, hagyományos, csak enyhén hajlított gombsapkákat használ, azért gondoltak a válogatós gamerekre és 12 darab extra gombot is csomagoltak a tasztatúrához, amelyeknek oldalsó széleik közrefogják ujjainkat, ami játékhoz ideális és kényelmes.

Szoftveres profizmus

Logitech perifériáról lévén szó a szoftver kiváló, ahol a világításon túl rengeteg mindent tudunk állítani. A makróbeállítások részletesek és akár egérkattintást, akár Windows funkciókat is felprogramozhatunk - kár, hogy dedikált makró gombok nem kerültek a G413 Silverre. Ehhez hasonlóan dedikált multimédiavezérlőket sem kapunk, mindent másodlagos funkcióként, az Fn lenyomásával érhetünk el. Extraként egy standard USB 2.0 portot kapunk a tasztatúra hátsó részén, ami adatátvitelre is alkalmas, de mobiltöltéshez is kényelmes (ha nem is feltétlenül gyors).

A G413 a te barátod

A Logitech G413 kissé váratlanul jött. Megszoktuk, hogy a Logitech perifériák drágábbak konkurenseiknél, ezért is gyanakodva fogadtuk a G413-at. De kiderült, hogy a spórolás minimális, a Romer-G gombok adottak, az extra gombsapkákat is megkapjuk, a ház masszív és még jól is néz ki, sőt, akinek az alumínium nem jön be, Carbon-változatot is választhat. Az extra gombok ugyan hiányoznak, a dedikált multimédiavezérlés igazán nem lett volna nagy kérés, az RGB háttérvilágítás hiánya azonban megbocsájtható - a fehér (vagy piros a Carbon modellnél) fény erős és hasznos - nem csicsás, funkcionálisan pedig tökéletes. Extraként még egy USB 2.0 pass-through portot is kapunk, a szoftver pedig abszolút topligás. 32 ezer forintért a G413 Silver nagyon jó vétel, aki mechanikus tasztatúrát keres, feltétlenül vegye számításba, aki pedig eddig nem gondolkodott ilyesmin, hát, tegye meg, mert nem fogja megbánni.