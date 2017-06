Már soha nem lesz olcsó az SSD?

Tavaly megugrottak az SSD-árak, és az elmúlt félévben is inkább felfelé, mintsem lefelé vándoroltak. Van még remény, hogy karácsonykor ismét lesz olcsó tároló vagy szokjunk hozzá a méregdrága tárolókhoz?

Sokan emlékeznek még a szép időkre valamikor 2016 nyár végén, amikor 15-19 ezer forint környékén már 240 GB-os SSD-t lehetett vásárolni. Aztán jöttek a felvásárlások főként a mobilgyártók oldaláról és megindultak az árak felfelé. Olyannyira, hogy mára eljutottunk az átlagosan 26-30 ezer forintos árszintig, ráadásul ezért csak ugyanazt a modellt kapjuk, mint kb. 1 éve - semmi újítás, semmi gyorsulás, semmi extra. De mi várható a következő hónapokban?

Új chipek, változó csatlakozás

Már a második olyan platformot tapossa az Intel, ahol az M.2 foglalat hétköznapi és már az AMD AM4 lapokon is az alapfelszereltség része. Ez azért fontos, mert az NVMe SSD-k jelentősen ugranak teljesítményben, IOPS-ben pedig még ennél is látványosabb a gyorsulás. Az SSD is kisebb, azonban a vezérlő drágább és úgy általánosságban a gyártók még jó nagy árprémiummal kínálják az új modelleket.

A nagyközönséget azonban még mindig a SATA6G-s SSD-k érdeklik és az, hogy mikor lehet nagyobb kapacitást is vásárolni elérhető áron. Ehhez a mai NAND chipek árának drasztikus csökkenésére lenne szükség. Sajnos úgy néz ki, erre nagy esély nem lesz. Mielőtt a tavalyi modellek ismét elérnék a korábbi, sokkal barátságosabb árszinteket, kifutnak és új modellek veszik át a helyüket. Ez nem gond, ugyanis itt komoly változásokat lehet látni.

Az egyik ilyen a Samsung új fejlesztése, ami nem más, mint a 4. generációs V-NAND. A más néven 3D-NAND technológia előnye, hogy egyetlen chipben a cellák rétegzésének hála sokkal több információ eltárolható. A V-NAND már több Samsung SSD óta velünk van és igen jól vizsgázott, ahogy a mellettük szolgáló, szintén Samsung vezérlők is. A legújabb fejlesztés éppen a kapacitásra megy rá ismét, így a 48 réteg helyett már 64 rétegű. A gyártásba került chipek 256 Gbitesek, ami még nem feltétlenül forradalmi, ám az annál inkább, hogy ezek kb. 30%-kal takarékosabbak (3,3 volt helyett 2,5 volttal beérik), gyorsabbak és olcsóbbak. Ez utóbbi talán a legfontosabb, így reménykedhetünk, hogy ha már a régebbi modellek nem lesznek olcsók, akkor talán majd egy új generáció barátságosabb árszinten kezd.

Kiegyenlített ár és tudás

Mindez nagyon ígéretesen hangzik, azonban a trendek mást mutatnak. Ha már egyszer a Micron, Toshiba vagy éppen a Samsung kifejlesztettek egy új, jobb, gazdaságosabb technológiát, azt nem egy poros, lassan háttérbe szoruló termékben szeretnék piacra dobni. Ez azt jelenti, hogy bár sokan nagyon örülnénk egy új generációs, 250 GB-os, SATA6G SSD-nek mondjuk a 15 ezer forintos árszint környékén, ez valószínűleg nem történik meg.

Helyette elképzelhetőbbnek tűnik, hogy az új chipeket az óriási kapacitású SATA SSD-kben használják fel, illetve az NVMe modellekben hasznosítják. Mindkettő jó hír, mert bár nem lesz filléres, kicsi SSD-nk, lesz viszont helyette megfizethető 1-2 vagy 4 TB-os tároló és végre a SATA/M.2 közti árprémium is eltűnhet, hogy mindenkinek a gépében 1,5-2 GByte/s sebességű tárolóról düböröghessen az OS és a programok.

Ti mit választanátok inkább? Nagyobb SATA SSD vagy inkább sokkal gyorsabb NVMe SSD?