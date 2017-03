Megújult a PC World Online - mutatjuk, mit hol találsz!

Többféle témáról, szélesebb olvasóközönségnek szól mostantól az online kiadás. Természetesen az eddigi fókusz ugyanúgy megmarad, de próbálunk segíteni és tanítani olyanokat is, akik eddig nem igazán tudtak hová fordulni PC-s, mobilos, internetes problémáikkal.

Sziasztok.

Elnézést a hirtelen tegezésért, de több okom is van rá. Egyrészt 43 éves vagyok, és a nyomtatott PC World magazinban nemrég lefuttatott kérdőívek kiértékelése alapján az olvasótábor nagy részénél vagy idősebb vagyok, vagy pedig hasonló korcsoportba tartozom. Másrészt pedig úgy érzem, egy közös klub tagjai vagyunk, egy hasonló érdeklődéssel felruházott csoport képviselői. Imádjuk a számítógépeket, szoftvereket, az új technológiákat. Érdekel minket minden új mobil, kütyü, internetes szolgáltatás, és persze tipp, trükk, okosság ahhoz, hogy ezeket mindenki másnál ügyesebben és hatékonyabban használjuk. Szóval mostantól, ha nem bánjátok, tegeződünk.

A PC World Online jó ideje működik nagyjából hasonló elrendezés és "logika" szerint, még ha a külső változott is az évek során. A felső menüsávban úgy egy évtizede még a print magazinhoz kapcsolódó linkek figyeltek, majd ahogy az online kiadás egy önálló, gyorsabb reakcióidőre, frissességre épülő kiegészítője lett a nyomtatott lapnak, tematikus menüpontok kerültek a helyükre.

Ahogy fejlődött az ipar, egyre több lett belőlük, kezdetben olyan címszavakkal, mint Szoftver, Internet, Biztonság, majd jöttek olyanok, mint a Képalkotás, vagy a Multimédia, amik aztán szép lassan kiestek, helyet adtak az új technológiáknak. Volt olyan, hogy a menüszerkezet egy dzsungelhez hasonlított rovatokkal és témákkal telepöttyözve, mint például ez a változat 2010. szeptemberéből:

Aztán persze ráncfelvarrtunk, összehúztunk itt, kibontottunk ott, ezzel jött létre a ma reggelig működő változat, ahol jó ideig a legfontosabbnak ítélt témakörök alapján csoportosítottunk, valahogy így:

Viszont egy idő után az látszott az olvasási statisztikák alapján, hogy egyszerűen képtelenség követni a legnépszerűbb témákat rovatokkal. Az általatok használt keresési kifejezések és egyéb indirekt visszajelzések azt mutatták, hogy leginkább felhasználótípusonként vándoroltok cikkről cikkre, rovatfüggetlenül keres tippeket, appokat és közösségi szolgáltatásokat egy irodai dolgozó, és szintén rovatok között vándorol összevissza a processzorhúzó tuningmester is. Épp ezért mostantól mindössze három fő rovat kerül a PC World logo melletti sávba, és ezek nem téma vagy termékkör szerint, hanem inkább az érdeklődő célcsoport alapján mutatják a híreinket, cikkeinket.

Fanfárok, vörös szőnyeg, íme a mesterhármas!

PCW.pro:

Ez a rovat mindaz, ami eddig leginkább jellemezte a PC World Online tartalmát. Általános hírek a számítástechnika világából kiegészítve cikkekkel, tesztekkel, videókkal. Monitortól laptopon át nypomtatóig, komoly szakmai szoftvertől programozással kapcsolatos információkig ide gyűjtünk mindent, amit a magazin eddigi alap olvasótábora megszokott és szeretett.

PCW.lite:

Ez a "részleg" viszont azoknak szól, akik ugyan nem ásták bele magukat könyékig az informatikába, de "mai rohanó világunkban" használják több elemét. Lehet, hogy egy kiváló könyvelőt nem érdekel minden technikai részlet egy új processzorról, de fontos számára minden olyan Windows tipp, amelytől a számítógépe gyorsabban működik. Egy joghallgatót nem feltétlenül hoz lázba, hány fps-sel többet tud egyik grafikus kártya a másiknál, de kíváncsi, milyen mobiltelefont vegyen 50 ezer forint környékén. Ebben a rovatban szintén hírek, cikkek és videók lesznek, de kifejezetten erre a csoportra fókuszálva: igyekszünk megkönnyíteni az IT-eszközök használatát, tippeket adunk a hibaelhárítástól a vásárlásig sokféle témában azoknak, akik nem tudják megkérdezni "a szomszéd Ferikét, aki valami programozó, és úgyis ért hozzá".

PCW.master:

Végül, de nem utolsó sorban itt a master rovat, amely a PC-s tuningolók, modderek, gamerek és ínyencek rovata lesz. Itt olyan tartalmakat gyűjtünk össze, amelyek segítenek megépíteni a minden eddiginél gyorsabb csúcs-PC konfigokat, kiválasztani a leggyorsabb videokártyát, a leghatékonyabb tápot, a leghalkabb hűtést és a legdurvább, csillagrombolókat megszégyenítő gépházat.

A három új, fő rovat mellett természetesen megmarad a partnereink híreit és cikkeit összegyűjtő blog-szekció, valamint a nyomtatott magazinhoz kapcsolódó PCW+.

Minden (újra)kezdet nehéz

Természetesen címkézéssel továbbra is minden hírt, cikket, tesztet és tippet kategorizálni lehet: a cikkek végén szereplő tagekre kattintva a hasonló témakörökkel, termékkategóriákkal kapcsolatos tartalmak bukkannak elő, és ugyanígy hasznos a felső sáv jobb szélén található kereső, amelyben egy adott szó beírása után részletesen kutathatjuk fel a kifejezetten minket érdeklő írásokat.



A váltás persze merész, a megszokott módszereket újra cserélni elsőre mindig kicsit viszketős, furcsa érzés - egyébként nekünk is az. Várjuk a visszajelzéseket, hogy mennyire áll kézre az új rendszer, min reszeljünk, hová tegyünk két képponttal többet, és hol húzzuk a felére a kontrasztot. Minden véleményt szívesen fogadunk, és megfontolunk, de persze eközben is folyamatosan dolgozunk az oldal optimalizálásán.



Köszönjük a kommenteket, a türelmet, meg úgy egyáltalán azt, hogy itt vagytok velünk és együtt mászkálunk továbbra is a számítástechnika újdonságai és furcsaságai között. Menjünk tovább!



Üdv:



Bátky Zoltán (BZ)

online főszerkesztő