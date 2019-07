Házibarkács, avagy hogyan szerelheted a mobilod?

Kitalált és valós indokokra hivatkozva a cégek egyre nehezebben javítható, speciális komponensekből építik fel mobileszközeiket. Utánajártunk, van-e esélyed házilagosan megjavítani okostelefonodat, és megmutatjuk, milyen trükköket vetnek be a gyártók.

Minden évben más és más trend uralkodik az okostelefonok világában, ezek pedig alapvetően befolyásolják élettartamukat és szervizelhetőségüket. A mai, modern példányokat már szinte kizárólag a szakszervizek képesek javítani, sőt sokszor azok is egyszerűen kicserélik egy újra a készüléket. Hogy ennek mi az oka, miért éri ez meg a gyártóknak, és van-e esélyed mégis megkerülni mindezt? Ennek jártunk utána cikkünkben. Bemutatjuk, milyen trükköket vetnek be a leleményes mérnökök, és összegyűjtöttük a mostanában megjelent, népszerű okostelefonok gyenge pontjait is.

Trendek viharában

Néhány éve vezették be az úgynevezett unibody kialakítást, ami igen rossz hatással volt az addig viszonylag könnyen szervizelhető mobileszközök javíthatóságára. A legtöbben azt kifogásolták, hogy az akkumulátorok többé már nem cserélhetők le egyszerűen, házilag, ehhez egy szakember vagy szerviz segítsége szükséges. Cserébe sokkal vékonyabbak és könnyebbek lettek az okostelefonok, és megjelent a vízállóság is.

A következő trend a jackcsatlakozó elhagyása volt, ami mind a mai napig megosztja a felhasználók táborát: sokan nem is használták, mások áttértek Bluetooth-fülesre, akiknek pedig továbbra is fontos a jó hangminőség, azok azért találhatnak még a piacon néhány jobb mobilt jackcsatlakozóval, vagy használhatják a Type-C-jack átalakítót.

A jack elhagyása fontos mozzanat volt, a Type-C-csatlakozó elterjedésével együtt így még vékonyabbak lettek az okostelefonok. A legújabb trendek már arra irányulnak, hogy az ujjlenyomat-olvasó után a szelfikamera is végképp a kijelző alá kerüljön úgy, hogy nem vesz el értékes területet az előlapból. A távolabbi tervekben az összehajtható készülékek, a fizikai gombok teljes elhagyása és a SIM-, valamint microSD-kártya száműzése szerepel. Mindegyik lépcsőfok eggyel kisebb, vékonyabb, zártabb okostelefon gyártását teszi lehetővé, ám ez a fajta zsugorítás - miközben az alapforma nem változik, tovább rontja a készülékek javíthatóságát.

A házi barkács vége

Elég egy pillantás jelenlegi, modern telefonodra, és máris láthatod, hogy a mérnököknek eszük ágában sem volt olyan eszközt készíteni, amelyet akár otthon is megjavíthatsz, ha kisebb gondod akad vele. A műanyag, sőt sok esetben üvegborítás és a törékeny, nagy méretű kijelző szinte biztos, hogy ragasztva van, ahogy a nagyobb, belső komponensekhez is előszeretettel használnak ragasztásos rögzítést a gyártók. Pedig ha egyszer bejutsz, tisztán látszik, hogy még a legmodernebb okostelefon is egy PC modularitásával büszkélkedhet. Minden komponens szalagkábelekkel, érintkezősorokkal kapcsolódik egymáshoz és az alaplaphoz, mindegyiket néhány csavar tartja csupán, így elméletben a javítás a hibás modul cseréjével végtelenül egyszerű - lenne. Valójában a NYÁK-lapok, a csatlakozók és a gombok, de még a hangszóró és a kameramodulok is minden telefonban teljesen egyediek, a szalagkábelek hajszálpontosan méretre szabottak, utángyártott alkatrészekkel senki sem foglalkozik.

A gyártók nem csupán bonyolítják a nem hivatalos szervizben végzett javítást, titkos jelzéseket is elrejtenek a telefonon belül, illetve akár a szoftverben is, amelyek árulkodnak arról, hogy mi történt az adott készülékkel, illetve megpróbálták-e felnyitni a készülékházat. Ilyen például az egyszerű beázásjelző papír, amely víz, illetve nedvesség hatására elszíneződik. Ha valaki - tettetve az ártatlant - beviszi a vízbe ejtett mobilját a szakszervizbe úgy, hogy a balesetet elhallgatja, ott rögtön ellenőrzik a beázásjelzőt, és megtagadják a garanciális javítást. A szétszerelést emellett a csavarfejek lematricázásával (ami könnyen elszakad), illetve festéssel is igyekeznek nehezíteni. Ilyenkor rögtön látszik, ha az adott csavart akár csak egy milliméterrel is eltekerte valaki.

A mobiljavítás művészete

Mindez azonban nem gátol meg sok lelkes felhasználót, hogy garancián túli készülékét megpróbálja megjavítani. Ha te is ilyesmire vállalkozol, jobban teszed, ha előtte alaposan felkészülsz. Az első lépés ezúttal is a tájékozódás legyen, amelyhez kiváló kiindulópont az ifixit.com weboldal. Itt rengeteg mobileszköz komplett szétszerelését megtalálod, sőt ezek képekkel jól dokumentált leírások, amelyek végigvezetnek az összes lépésen. Emellett a fórumot is érdemes átböngészni, sokan osztják meg hasznos tapasztalataikat (például a cserekomponensek fellelhetőségét illetően).

Ha már láttad, hogyan kell felnyitni mobilod készülékházát, következhet a megfelelő szerszámok beszerzése. Speciális csavarhúzókészletre, csavarrendezőre, csipeszre, műanyag spaklira egészen biztosan szükséged lesz. Készítsd be előre az összes, speciális csavarfejhez tartozó bitet, ha pedig ragasztást is oldanod kell, vélhetően szabályozható erősségű hőlégfúvót is be kell szerezned. Dolgozz puha, tiszta asztalfelületen, óvd a kijelzőt és a készülékházat a karcoktól.

A szétszerelés során minden lépést jól jegyezz meg (ne hagyd félbe napokra a munkát), amíg eljutsz a hibás komponenshez. A szalagkábeleket ne kézzel, hanem csipesszel fogd meg, ahogy a modulokat sem ajánlott összetapicskolni. Jó szolgálatot tehet egy nagyítós állvány is, hogy minden feliratot és csatlakozót jól láss.

A cserét követően az összeszerelésen a sor, amikor a ragasztásokat újra el kell végezni. Ehhez kizárólag profi, az eredetihez legjobban hasonlító anyagot használj. Ez általában rugalmas, könnyen száradó, nem maszatoló ragasztó. A modulok helyrepakolása után, de még a készülékház lezárása előtt többször is ellenőrizd a szigetelést - ha ez sérül, oda a por-, csepp- vagy vízállóság. A hardveres javítás végeztével még a szoftverrel is meggyűlhet a bajod, illetve az első tesztkörök során kiderülhet, hogy egy-egy szalagkábel nem illeszkedik megfelelően, vagy például az új modul nem képes együttműködni a telefon régebbi komponenseivel.

A te telefonod hány pontos?

Nagyon izgalmas a modern elektronikai eszközök belső világa, tele meglepetésekkel és bravúros mérnöki megoldásokkal. Az iFixit csapata nem csupán megmutatja a mobilok és egyéb eszközök trükkjeit, osztályozza is a mérnöki megoldásokat. A készülékeket 0-tól 10-ig pontozzák, aminek a menete következetes és publikus. Tíz pontot kap az az eszköz, amelyiket nagyon egyszerű szétszerelni, nem szükséges hozzá speciális szerszám, kevés helyen vagy egyáltalán nem alkalmaztak ragasztást, és akár modulonként lehet javítani a komponenseket, a portok és a kapcsolók nem a NYÁK-lapra lettek felszerelve, a szalagkábelek pótolhatók és így tovább. Ilyen készülékből nagyon kevés van - mi a Fairphone 2-t emeltük ki, de ez is már négyéves telefon. A szerelést nehezítő tényezők szaporodásával fordított arányban áll a pontozás, vagyis a legrosszabbul javítható okostelefon már csupán nulla vagy egy pontot érdemel. Ilyen a tiszavirág életű Essential Phone, amelyet még a gyártási problémák miatt sokszor elhalasztott megjelenésű, hajtogatható kijelzős mobil, a Samsung Galaxy Fold is megelőz a maga kettes osztályzatával.

A mai, modern okostelefonok átlagos pontszáma négy és hat között van. Ragasztóval szinte minden telefonban lehet találkozni, és általában a kijelző kiszerelése a legnehezebb. Az üveg hátlapú készülékek pontszáma mindig alacsonyabb, és a túlzottan sok szalagkábel is ront a szervizelhetőségen. Szerencsére a legtöbb gyártó leszokott arról, hogy a csatlakozókat (jellemzően az USB Type-C-t) az alaplapra forrassza, és a kósza, hosszú, egy- és kéteres kábelek is ritkák a mai telefonokban. Könnyen ellenőrizheted, hogy a te mobilod hány pontot szerzett, illetve átnézheted belső felépítését is. Ehhez az iFixit weboldalára érdemes ellátogatni, ahol rengeteg okostelefon szétszerelését megtalálod.

Bízd a profikra

A rengeteg trükk és speciális, egyedi megoldás mind rontja a mai okostelefonok otthoni szerelhetőségét. Még ha meg is van a megfelelő - amúgy egészen drága - szerszámkészleted hozzá, és megfelelő útmutatót is találtál, akkor is azt javasoljuk, ne fogj bele házilag a javításba. A cserealkatrész beszerzése nehézkes, és elég egyetlen rossz mozdulat, minek következtében talán már a szakszervizben sem tudják helyrehozni a hibát. A nem hivatalos szervizek mozgástere is jelentősen beszűkült az utóbbi években, legfeljebb kijelző- és akkumulátorcsere miatt érdemes őket felkeresni, hiszen a hivatalos csatornánál még mindig sokkal barátságosabb áron, garanciával dolgoznak. Sajnos azt kell mondanunk, ha garanciaidőn túl lesz komoly hibája az okostelefonodnak, szinte biztos, hogy házilag nem tudod majd megjavítani, a hivatalos szakszervizben pedig magasabb árat fognak mondani, mint amennyibe egy új, gyorsabb, szebb, jobb modell kerülne. Következő mobilod kiválasztása előtt nézd meg javíthatósági indexét, és ha nagyon félted, köthetsz rá termékcasco biztosítást is.

Ezeket a trükköket vetik be a gyártók

Egybeöntött készülékház

Az unibody házakat nagyon nehéz megbontani sérülésmentesen, cserébe (néha) vízhatlansággal vigasztalódhatunk.

Ragasztott komponensek

Tipikusan akkumulátort, kijelzőt és még néhány alapkomponenst erős ragasztóval rögzítenek a helyükön.

Hosszú, sérülékeny szalagkábelek

A NYÁK-lapokat és a modulokat sérülékeny, milliméterre szabott szalagkábelek kapcsolják össze, de nem ritka a szimpla kábel használata sem.

Egyedi csavarok

Csavarfejekből nem univerzális kereszthornyú vagy torx típusút használnak, hanem egyedi megoldást, amelyhez speciális csavarhúzóra van szükség.

Modellspecifikus komponensek

Minden okostelefon moduláris, de egy-egy típushoz sokszor egyedi méretű és kialakítású modulokat készítenek, hogy a nem hivatalos szervizekben nehezebb legyen a javítás.

Alaplapi gombok, csatlakozók

Az USB-port és a jackaljzat, illetve a gombok alaplapra forrasztása gonosz trükk, ha egy ilyen elromlik, sokszor az egész NYÁK-lapot cserélni kell.