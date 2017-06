Nagyon érdekes laptop jön októberben

A Lenovo különleges ThinkPaddel készül, a márkanév ugyanis a 25. évfordulójához ért.

Idén októberben ünnepli a 25. évfordulóját a ThinkPad márkanév, negyed évszázada jelent meg ugyanis az első ThinkPad számítógép. A Lenovo éppen ezért egy különleges, limitált kiadású laptopot tervez az alkalomra.

Ebben régi funkciókat is megidéz majd az eddigi laptopokról, illetve a modern specifikációkkal és funkciókkal kombinálja azokat a gyártó.

Mást egyelőre nem árult el a cég a különlegességről, de ezzel párhuzamosan bemutatott egy koncepciót arról, hogyan festene majd egy jövőbeli ThinkPad.

A dizájn egy hajlékony kijelzőre épít, aminek hála több a képernyő, illetve a laptopot félbe lehet hajtani használaton kívül. A koncepció továbbfejlesztett anyagokra, új képernyőtechnológiákra és mindig kapcsolatban lévő funkciókra épít.

Persze a jövőbeli gép a tollakat is támogatja, és nem hiányzik a billentyűzet közepéről a TrackPoint gomb. Túl sokat persze nem szabad belelátni ebbe a koncepcióba, elvégre annak az esélye, hogy októberben ez mutatkozik be, egyenlő a nullával. Sőt, a fejlesztéseket nézve a következő években is képtelenségnek számít egy ilyen PC. A terveket azért jó látni.