Készülj! Nézd velünk élőben a Galaxy S8 bemutatóját!

Már csak néhány órát kell várni és végre kezünk közé kaparintjuk a Samsung Galaxy S8 telefont. Kövesd velünk élőben a leleplezést!

Magyarországi idő szerint délután ötkor végre lehull a lepel a legújabb Samsung zászlóshajóról, ami miatt rengeteg felhasználó kellemesen, rengeteg konkurens pedig idegesen izgatott. Az elmúlt hetekben, hónapokban őrült mennyiségű információ látott napvilágot a telefonról, de hogy pontosan mi is igaz mindebből, az délután 5 órakor fog kiderülni!

Gyere velünk, beviszünk a bemutatóra!

A Samsung Londont választotta a leleplezés helyszínének, és nekünk sikerült bejutnunk ide! A legjobb, hogy vittünk is magunkkal notebookot, telefont, fényképezőgépet és mindent, így meg tudjuk nektek mutatni azt a pillanatot is, amikor végre kiderül, milyen is a 2017-es csúcs Galaxy. Vajon tényleg a leggyorsabb? Milyen az új kijelző? Kényelmes kézben tartva? Tényleg 1000 fps-sel rögzít videót?

Semmi esetre se hagyd ki a délutáni bemutatót, amit élőben közvetítünk: látogass vissza a pcworld.hu weboldalra 16:30-kor és izguld/kommenteld/fanyalogd/rajongd velünk végig a Galaxy startját!