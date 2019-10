November végén jön a GeForce GTX 1650 Super

GDDR6-os memóriával, november 22-én érkezhet meg az NVIDIA GeForce GTX 1650 Super grafikus vezérlő.

A szivárgásoknak hála már tudjuk, hogy jön a GeForce GTX 1660 Super, és most végre az is kiderült, hogy a szintén sokat pletykált GeForce GTX 1650 Super is érkezik.

A VideoCardz jelentése szerint egészen pontosan november 22-én startol el a GTX 1650 Super, amivel az NVIDIA közvetlenül az AMD Radeon RX 5500-ra válaszol majd. Az AMD ezt a kártyát éppen a jelenlegi GTX 1650-nel hasonlítja össze előszeretettel.

Annyi már biztosnak tűnik, hogy az NVIDIA ezúttal 4 GB GDDR6-os memóriát használ majd, 128-bites memóriabusszal, 12 Gbps-os adatrátával, és így 192 GB per másodperces memória-sávszélességgel. A GTX 1650 8 Gbps-os GDDR5-öt használ, 128 GB per másodperces memória-sávszélességgel.

Érdekes lesz látni, hogy mindez mire elég, pláne, hogy az AMD 37 százalékos teljesítményfölényt reklámoz a GTX 1650-nel szemben az RX 5500 javára.