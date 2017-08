Ősszel érkezik a munkaállomásokra való Windows 10 Pro

A csúcskategóriás hardverrel rendelkező PC-kre szánja az új Windowst a Microsoft.

A Windows 10-ből csak néhány hónapja kaptunk egy újabb verziót, most pedig megint érkezik egy. Idén ősszel jelenik meg a munkaállomásokra írt Windows 10 Pro, amelyet a redmondiak a csúcskategóriás PC-kre szánnak.

Hirdetés

A rendszer szerverszintű hardvereket támogat, vagyis Intel Xeon és AMD Opteron processzorokat is, akár 6 TB memóriával.

Az új kiadás akkor jelenik meg, amikor a Windows 10 őszi alkotói frissítése is elstartol. Fejlődik benne a fájlrendszer, a fájlmegosztás, lesz ReFS-támogatás, illetve NVDIMM-N-támogatás. Az első szivárgás még júniusban került elő minderről.

Ezzel a Microsoft még jobban feldarabolja a Windows 10-et, aminek már így is 5 verziója volt. A Windows 10 Home, a Windows 10 Pro, a Windows 10 S, a Windows 10 Enterprise és a Windows 10 Education, most pedig itt a Windows 10 Pro for Workstations.

Persze kevesen használják ki a támogatást a többprocesszoros gépekhez 6 TB RAM-mal, tehát logikus, hogy ilyen téren különbséget tesz a Microsoft.