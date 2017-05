360 fokos szabadság: Samsung Gear 360 (2017) kamera teszt

Videón teszteltük az apró 360 fokos kamerát, méghozzá természetesen olyan 360 fokos videóban, amit vele rögzítettünk. Alapvetően el vagyunk ájulva, pár apró döccenő viszont azért még akad.

Amikor először megjelentek a 360 fokos képek és videók, valahogy úgy bámultuk őket, mintha valóra váltak volna a sci-fi filmekből ismert űrhajók, lépegetők és fénykardok. A lehetőség, hogy egy álló- vagy mozgóképet úgy nézzünk meg, mintha a valóságban mozgatnánk a fejünket, és nem szab határt a fényképet készítő személy beállítása, nézőpontja, csodálatos érzés. Rááadásul míg PC-n ezek a felvételek egyelőre az egér kattints-és-húzd mozdulatával forgathatók, mobilon már elég csak a készüléket forgatni a valósághű élmény eléréséhez, és ma már egyre többeknél ott vannak a VR-szemüvegek, amelyek épp erre lettek kitalálva.

Először persze nagyon macerás és költséges volt ilyen jellegű videókat készíteni, speciális kameraszetteket kellett használni hozzá. Még képeket is csak úgy rakhattunk össze, ha a telefon speciális alkalmazását használva, egyenként fotóztuk be a gömbszeleteket.

360 másodszor

A Samsung tavaly mutatta be a Galaxy S7 oldalvizén az első Gear 360 kamerát, ami nem volt más, mint egyetlen gömb két hatalmas halszemoptikával a két oldalán. Jópofa megoldás volt, de még sok érdekes kérdést vetett fel a használata, ezért az idén megjelent változatban sok mindent átterveztek a koreai mérnökök. Még most sem száz százalékos az élmény, de alapvetően nagyon jó hangulatban telt a tesztidőszak közöttem és a Wall-E lány-robotjára hasonlító kis egység között. Nézzük először videón, mi is a véleményünk az apróságról, ráadásul nem is akármilyen videón.

A PC World első 360 fokos videótesztje következik, méghozzá Bécs egyik legszebb kis parkjából, a Türkenschanzparkból, szóval ha valaki épp ráunna a tesztet készítő jómagam ábrázatára, nyugodtan nézegetheti közben a tavon úszkáló kacsákat, vagy a késő tavaszi tájat.

Nézzük azért "betűkkel leírva" is, mit tud az apróság! Apropó, apróság: a tavalyi gömb formát megbütykölték kicsit, a kamera gömbje kisebb lett ugyan, de alulra "kinőtt" egy kézben is fogható hengeres rész. Ez egyrészt arra jó, hogy elférjen benne egy nagyobb akku (jelesül egy 1160 mAh kapacitású egység), ráférjen egy apró OLED kijelző, valamint kézbe fogva is könnyen lehessen használni, amúgy séta közben vlogolgatva. A sima alsó kiképzés miatt könnyen le is tehetjük rögzítés közben, de normál állványmenet is van az alján, szóval elhelyezés terén minden jobb lett.

A felső gömbrészt továbbra is a két oldalon elhelyezkető, egyenként 180 fokot befogni képes lencsék uralják, de kaptunk két zöld állapotjelző ledet, és itt találjuk a két apró mikrofont is. A gömb oldalán egy menü és egy visszalépés gomb található, a rögzítést indító és leállító gomb pedig már a fogórészre került az OLED kijelzőcske fölé. A fogantyúra került a microSD foglalat, valamint egy USB-C csatlakozó, amin tölteni tudjuk az eszközt, és természetesen adatkommunikációra is ez való.

Óvatos felhasználóbarátkozás

Tény, hogy egy új technológia bevezetése soha nem zökkenőmentes, ezért ritka, hogy már kapásból egy könnyen és egyértelműen kezelhető módszertannal jelenik meg egy ilyen eszköz. Az első generációs Gear 360 óta fejlődött valamennyit a helyzet, de még mindig nem az igazi.

Telefon nélkül viszonylag egyszerű a helyzet, az apró kijelzőn választhatjuk ki, milyen 360 fokos felvételt szeretnénk készíteni (videó, time-lapse, fotó), esetleg válthatunk csak az egyik lencsével készített nagylátúszögre, állíthatjuk a felbontást, a HDR-t, valamint az időzítőt.

Kicsit húzósabb azonban a helyzet akkor, ha részletesebb beállításokkal, kényelmesebben szeretnénk használni a kütyüt, ilyenkor ugyanis a mobilos társalkalmazást kell telepíteni, és ekkor érhet minket az első hideg zuhany, legalábbis akkor, ha nem Samsung Galaxy S8, S7, S6, A5 telefont, vagy épp iPhone-t használunk. A többi andridos mobilra ugyanis egyáltalán nem elérhető a Gear 360 app, ezért itt csak mindenféle trükközéssel, hasonló képességű appok használatával lehet játszani. Állítólag iPhone-on nem is érhető el minden, ami a Samsung telefonos szoftverben összehozható, de ezt a teszt megírásáig nem tudtam kipróbálni.

A mobilos társalkalmazásban egyrészt kicsit könnyebb elindítani a felvételeket, hiszen látjuk a Gear 360-ról érkező élőképet. Innen tudunk akár YouTube-ra vagy Facebookra élő közvetítéseket is indítani (bár ezzel óvatosan bánjunk, nagyon sávszélesség-igényes a dolog, és kisebb mobil adatkerettel neki se álljunk). Szintén itt tudunk állítani egy csomó olyan dolgot, amit az apró kamera mini kijelzőjén már csak macerásan, vagy akár sehogy sem tudunk kezelni, például a hangeffektek, ledek kikapcsolását, a dőlésszög korrekcióját, a szélzaj szűrését, fehéregyensúlyt, és hasonlókat.

Mit is tud pontosan?

Nézzük egyben az összes specifikációt, ami alapján könnyebb eldönteni, ez egy olyan 360 fokos megoldás-e, amit érdemes hazavinni a viszonylag visszafogott árért. Ez egyébként a bemutató idején még 350 euró környékén járt (ez hangzik el a videóban is), de az első hajrá után már egész elérhető szinten, 250 euró (77 ezer forint) környékén hozzá lehet jutni Magyarországon.

Szóval, elsőként a külsőségekről: a limitáltan por- és cseppálló, IP53 szabványú, csak fehér színben kapható apróság 130 grammos, szélessége 46, magassága 101 milliméter. Két kamerája egyenként 8,4 megapixeles, f2.2 lencsével működik, az alapbeállításokkal elérhető teljes felbontás 15 megapixelnek felel meg. Ez fotók készítésénél két lencsével 5472x2736 képpontot, egy lencsével 2303x1296 képpontot jelent. Videós üzemmódban dupla lencsével 4096x2048 képpontot rögzíthetünk 24 fps mellett, amit természetesen lejjebb is skálázhatunk a gyorsabb képváltáshoz. Az alapértelmezett rögzítési kodek az mp4 h.265 variánsa.

Az 1160 mAh kapacitású akku viszonylag sokáig bírja, de ezért cserébe sajnos kissé lassan is töltődik vissza maximumra az adatkommunikációra is használt USB-C csatlakozón keresztül. Belső memória nincs, a microSD kártyahelyre maximum 256 gigabájtos kártya helyezhető. A mobilos kompatibilitás, mint már említettük, kissé felemás: egyrészt támogatja a Samsung Galaxy S8, S8+, S7, S7 Edge, Note5, S6, S6 Edge, S6 Edge+, A5/A7 (2017) készülékeket, valamint limitált funkcionalitással az

iPhone 7, 7+, 6S, 6S+, SE telefonokat. Adatkommunikációra az USB-C mellett Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), Wi-Fi Direct és Bluetooth v4.1 használható.

Összességében egy olyan eszköz a Gear 360 2017-es változata, amely ugyan még küszködik néhány gyerekbetegséggel (képzaj, felbontás, mobilos kompatibilitás, fájlkonverzió ideje), de a jelenlegi árszintért cserébe tényleg ez lehet az a kis kamera, amely egyszerűségével és kompakt kialakításával sokakat bevonzhat a 360 fokos videózás világába. A nagypapa születésnapjától egy koncerten át akár egy sajtótájékoztató felvételéig, vagy akár élő közvetítéséig olyan lehetőségeket kínál, ami sokkal személyesebb, közvetlenebb egy normál, "lapos" videónál, tényleg úgy érezhetjük magunkat nézőként is, mintha ott ülnénk a történések kellős közepében, és oda forgatnánk a fejünket, ahová csak szeretnénk. Irtózatosan remélem, hogy a kompatibilitási megkötéseket szép lassan feloldja a Samsung, innentől egy igazán menő játékszert hozhat divatba világszerte.