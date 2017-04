Soha többé nem lesz Intel Developer Forum

Az Intel a teljes programot visszavonta, és még az idei rendezvényt is törölte.

Közel két évtized után az Intel úgy döntött, hogy soha többé nem rendezi meg az éves Intel Developer Forum konferenciáját.

Bár az IDF17-et már korábban bejelentették, és augusztus 15-17. között megtartották volna San Franciscóban, az idei eseményt is törölték.

Az utóbbi években az Intel két IDF-et is tartott: egyet San Franciscóban, egyet Kínában. A kínai rendezvényt már korábban visszamondta az Intel.

Miközben az IDF-nek vége, az Intel a fejlesztőket a weboldalára irányítja, ahol több információt találnak a hardver- és szoftverépítésről.

Állítólag a jövőben kisebb rendezvények keretében ad majd hírt az Intel az új termékeiről, és mindig célzottan választja ki az eseményeket.

Az Intel azt mondja, hogy azért döntött az IDF leállítása mellett, mert az elmúlt években már nem csak a PC-re koncentrál a vállalat, hanem robotautós technológiákra, IoT-termékekre, vezeték nélküli kommunikációra, mesterséges intelligenciára, adattárolásra és még sok más egyébre.

Az IDF nagy különlegessége az volt, hogy bár fejlesztőknek szólt, itt mutatta be az Intel a nagy termékeit és a legújabb processzorait is. Az Intel Optane és a Project Alloy is itt mutatta meg magát a közönségnek.