Szállingóznak a Radeon RX 500-as videokártyák

Számos ASUS és Sapphire videokártya bukkant fel az AMD új sorozatából.

Minden jel arra utal, hogy az AMD Radeon RX 500-as szériája már ebben a hónapban elstartol. Több ASUS és Sapphire videokártya is felbukkant ugyanis a sorozatból egyes online boltokban.

A várakozások szerint ezek az RX 580-as, RX 570-es és RX 550-es modellek gyakorlatilag átcímkézett RX 480-as, RX 470-es és RX 460-as videokártyák lesznek, enyhén megemelt órajelekkel.

Az ASUS legalább hat videokártyával készül a startra, ebből kettő Radeon RX 580 8 GB-os STRIX modell lesz, kettő RX 470 4 GB-os STRIX, kettő pedig RX 550 4 és 2 GB memóriával.

A Sapphire egyenesen tizenkét kártyával készül. Az RX 580 és az RX 570 8 és 4 GB-os kiadásban is lesz a márkától, az RX 550 4 és 2 GB-os változatban. A NITRO+ szériát a Pulse és a Mini egészítik ki ezúttal.

A teljes lista így néz ki:

ASUS

ASUS ROG STRIX RX 580 8GB (ROG-STRIX-RX580-8G-GAMING)

ASUS ROG STRIX RX 580 8GB OC (ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING)

ASUS ROG STRIX RX 570 4GB (ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING)

ASUS ROG STRIX RX 570 4GB OC (ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING)

ASUS RX 550 2GB (RX550-2G)

ASUS RX 550 4GB (RX550-4G)



Sapphire

Sapphire RADEON RX 580 8GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP LE IN (11265-00-40G)

Sapphire RADEON RX 580 8GB GDDR5 PULSE 2xHDMI DVI-D 2XDP OC W / BP IN (11265-05-20G)

Sapphire RADEON RX 580 8GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP IN (11265-01-20G)

Sapphire RADEON RX 580 4GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP IN (11265-07-20G)

Sapphire RADEON RX 580 4GB GDDR5 PULSE 2xHDMI DVI-D 2XDP OC W / BP IN (11265-09-20G)

Sapphire RADEON RX 570 4GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP IN (11266-14-20G)

Sapphire RADEON RX 570 8GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP IN (11266-09-20G)

Sapphire RADEON RX 570 MINI 4GB GDDR5 HDMI DVI-D DP PULSE IN (1266-06-20G)

Sapphire RADEON RX 570 4GB GDDR5 PULSE 2xHDMI DVI-D 2XDP OC W / BP IN (11266-04-20G)

Sapphire RADEON RX 550 4GB GDDR5 PULSE HDMI DVI-D DP IN (11268-01-20G)

Sapphire RADEON RX 550 2GB GDDR5 PULSE HDMI DVI-D DP IN (11268-03-20G)