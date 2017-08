Szavazz: mi volt az első számítógéped?

Az rendben is volna, hogy mi, cikkírók, és ti, olvasók egyaránt a legújabb hadverekről szóló hírekért látogattok ide, de kíváncsiak vagyunk, kinél hol kezdődött a számítógép-mánia? Szavazzatok és osszátok meg a részleteket, induljon a nosztalgiavonat!

Szeretjük ám megismerni az olvasóinkat, ezért időről időre megkérdezünk titeket mindenféle személyes dologról. És mivel valószínűleg azért jártok ide hozzánk, a PC World Online-ra, mert érdekelnek titeket a számítógépek, bizonyára mindegyikőtöknek van egy olyan pont az életében, amikor megjelent az Első, az Igazi, a Mindent Eldöntő. Mármint az a gép, amit elsőként kaptatok vagy vettetek, és meghatározta életetek további folyását, mármint azt, hogy ez a számítástechnika nevű dolog bizony nektek való.

Hirdetés

Épp ezért jöjjön egy kis szavazás, ahol mindenki bejelölheti, milyen típusú géppel "fertőzte meg" őket a digitális világ annak idején. Aztán pedig ne legyetek restek, és a hozzászólások alatt osszátok meg velünk és mindenki mással a részleteket!

Kezdem én, hogy elindítsam a nosztalgiamozdonyt, aztán lehet felszállni. Jómagam először osztálytársaknál láttam egy HT iskolaszámítógép nevű furcsaságot (ami, mint később kiderült, egy félig-meddig magyar összeszerelésű hibrid volt), ezen tanultam a BASIC nyelv alapjait még a nyolcvanas évek legelején. Épp ezért, amikor atyám egy munkahelyi kiküldetés miatt pár napot tölthetett az NSZK-ban, kikönyörögtem tőle, hogy hozzon egy ilyen számítógép nevű dolgot. Még azt is sikerült hozzátennem, hogy ez a jövő, és ezen nagyon sokat tanulhatok, és ezzel biztosítja be a felnőttkoromat - hantáztam, na, hiszen teljesen egyértelműen valamilyen Space Invaders klón lebegett lelki szemeim előtt.

Aztán apu hazaállított egy furcsa kinézetű géppel, a lapos, fekete dobozon szürke gumibillentyűk fityegtek, a játékokat kazettáról lehetett betölteni... Igen, egy 48 kilobájtos Sinclair ZX Spectrum volt az első gépem (amihez még egy QuickShot joysticket is kaptam, menőség!), és amikor rákötöttem az apuéktól "leesett" fekete-fehér Videoton tévére, valami átkattant bennem. Aztán persze volt Amigám, PC-m az XT-től kezdve szinte minden korszakon át, nem is beszélve a mindenféle mobil kütyükről a PalmPilottól kezdve a mostani csodákig, de a régi Speccy még mindig megvan, és működik (ja, és a PC-imen is ott figyel az emulátor, hogy munka közben néha játszhassak egy kis Chaos-t vagy JetPac-et).

Szóval, nektek hol kezdődött? Jöhetnek a szavazatok, hozzászólásban pedig a történetek: a kezdeti botladozások, a kedvenc retró játékok és programok, és minden egyéb, például az, megvan-e, és működik-e még az ősi gépetek?