Szemmel vezérelhető lesz a Windows

Natív szemkövetéssel újít a Windows, amelynek hála a szemeink mozgatásával vezérelhetjük a rendszert.

Natív szemkövető funkcióval újít a Windows 10, amelynek a 16257-es előzetes buildjében tulajdonképpen már elérhető az újdonság.

Hirdetés

Ennek segítségével a PC alapfunkcióit a szemeink mozgatásával is vezérelhetjük. Természetesen ehhez kompatibilis, Eye Control-képes hardverre is szükség van. Jelenleg ez egy Tobii Eye Tracker 4C-t jelent, de a jövőben más hardver is támogatott lesz.

Az Eye Control nem egy divatfunkció, sokkal inkább kisegítő technológia azok számára, akik a hagyományos módokon nem tudják kezelni a számítógépeket.

Az Eye Control egy launchpadet tesz a kijelzője, amelyet a tekintetünkkel vezérelve az egeret és a billentyűzetet tudjuk pótolni. A kezelőfelület is mozgatható innen, továbbá aktiválható a szövegfelolvasás.

A tekintet mozgatása a kurzor húzásával lesz egyenértékű, a folyamatos nézés pedig egy kapcsolódó menüt hoz fel, amelyben azután további műveletek kezdeményezhetőek a tekintet fordításával. A billentyűzeten a betűket lehet egyesével kiválasztani, de javaslatok lesznek a gyorsítás érdekében.

Természetesen a Microsoft újítása sok ember számára teheti kezelhetőbbé és hasznosabbá a Windowst.