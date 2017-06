Tollas újdonságok a Windows 10-ben

A Windows 10 legújabb előzetese immáron a digitális toll megkeresésében is segít.

A Windows Insider program résztvevői nemrég egy újabb Windows 10 előzetes buildet kaptak. Ez visszahozott egy régi funkciót, aminek hála az Edge böngészővel a tálcára tűzhetőek a weboldalak. Fejlődött továbbá a képernyőbillentyűzet, a Start menü és a műveletközpont, de akadnak komolyabb újdonságok is.

Elsősorban azoknak szólnak ezek, akik digitális tollat használnak az érintőképernyőn.

Egy ilyen toll segítségével ugyanis immáron úgy lehet görgetni, mint ujjal - tehát a görgetősávot nem szükséges megkeresni, mint az egérrel.

A Windows 10 a toll megkeresésében is segít, ha az eltűnt. Persze GPS vagy más helyalapú szolgáltatás nincs a tollakhoz, ezért bemérni nem tudja a kiegészítő helyzetét a rendszer. Azt viszont megmutatja, hogy legutóbb hol volt a gép, amikor használtuk hozzá a tollat, ezáltal időt spórol a kutatásban.

A kézírás felismerése is fejlődött, írás közben a kész szavak balra mozdulnak, helyet hagyva a kijelzőn. Vannak új gesztusok is az íráshoz, és a tenyerünket is jobban szűri a rendszer.

A 1625-ös build képernyőbillentyűzete szintén megújult, és már a hangalapú diktálást is támogatja (angol és kínai nyelveken).