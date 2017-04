Tölthető az Android 7.1.2

Elérhetőek az új verzióhoz tartozó képfájlok, befutott a Pixel és a Nexus készülékekre a frissítés.

Egy ideje már lehetett hallani, hogy a Google elérhetővé tette az Android 7.1.2-t a Pixel C táblagépeken, most azonban általánosan is megjelent az Android 7.1.2.

Az OTA fájlok mellett a képfájlok is megérkeztek, és minden kompatibilis Pixel és Nexus készülékre eljutott már elméletben a frissítés. Fontos megjegyezni, hogy a Nexus 6-ra és a Nexus 9-re már nem, ezek többé nem kapnak rendszerfrissítést.

Az Android 7.1.2-re azonban azonnal frissíthető a Pixel, a Pixel XL, a Nexus 6P, a Nexus 5X, a Pixel C és a Nexus Player.

Az Android 7.1.2 több javítást és fejlesztést is tartalmaz. Jobb lett az ujjlenyomatolvasó simogatós gesztusvezérlése, vannak akkuhasználati riasztások és jobb lett a Bluetooth. A Google javította az egyes modelleken előforduló korai kikapcsolás hibáját, elvileg immáron senkinél nem lesz rózsaszín a kamera, illetve a hangszóró sem torzít maximumon. Ezek mindenesetre elszigetelt hibák voltak.

Természetesen a csomagban benne van az áprilisi biztonsági frissítés is, amit még egyetlen másik gyártó sem adott ki.