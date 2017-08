Így lehet a NAS a fotóid legjobb pihenőhelye

Kis túlzással ma már mindennel lehet fotózni, de hová fér el annyi kép, amit elkattintgatunk? Természetesen a hálózati adattárolóra, ami több előnnyel is jár a folyton mozgó fotós számára.

A professzionális digitális fotósok számára leginkább azért lehet körülményes az elkészült képek tárolása, mert ahogy egyre komolyabb tudású gépekkel dolgozhatnak, a fájlméretek is egyre nőnek, ráadásul a profik minden témáról sok különböző képet lőnek, míg megtalálják közöttük a legjobbat. Eközben a mobilos kamerák is egyre komolyabbak, a dupla kamerás, nagy szenzoros telefonokkal egyre több kép készül a világ minden pontján szelfiktől a tájképekig, ezeknek inkább a darabszámával és az utólagos kereshetőségével gyűlhet meg az amatőr, de lelkes fotókészítők baja.

A Synology NAS-ok fotós funkciói abban segítenek, hogy egy központi helyen tárolhassuk az elkészült képeket, amelyeket aztán bárhonnan elérhetünk, könnyen megoszthatunk, és a keresésük is sokkal felhasználóbarátabbá válik.

Nem boszorkányság

Persze a fotósok (főleg az amatőr kattintgatók) nem feltétlenül számítástechnikai tudósok, ezért elsőre akár meg is ijedhetnek egy ilyen megoldástól, hiszen eddig csak a számítógépükre mentegették az elkészült képeket. Pedig egy NAS használata számukra is gyerekjáték: az otthon elhelyezett eszközzel a Cloud Station szoftveren keresztül tarthatjuk a kapcsolatot, amely olyan egyszerűen használható, mintha egy hagyományos fájlkezelővel a saját gépünk merevlemezén keresgélnénk.

Ráadásul a folyamatot automatizálhatjuk is: az elkészült képeket ugyanúgy felmásolhatjuk a saját laptopra, méghozzá egy olyan mappába, amelyen korábban beállítottuk a szinkronizációt. A Cloud Station épp ezért a mappában történt bármilyen változtatást azonnal, bármilyen külön felhasználói beavatkozás nélkül tovább küld a NAS felé, így azon mindig ott lesz az összes elkészült képünk.

A fotók legjobb barátja

Innen pedig jön a következő kérdés: hogyan kezeljük a NAS-ra került fotókat, hogyan találok meg egy adott képet, milyen módon oszthatom meg másokkal, és milyen extra lehetőségeim vannak? Erre való a kifejezetten fotók kezelésére szolgáló Photo Station alkalmazás, amellyel akár online fotóalbumokat, fotóblogokat is készíthetünk, könnyen csoportosíthatjuk a képeket dátum, vagy a metaadatok (például a készítés helye) alapján. De szintén gyermekien egyszerű a képeket megosztani a közösségi oldalakon, vagy hozzáférést adni hozzájuk másoknak.

Szintén nagy segítség a mobilos társalkalmazás, amellyel bármelyik fotónkat elérhetjük bárhonnan. Mobilról szintén beállítható, hogy a telefonnal készült képek azonnal kerüljenek fel a NAS-ra is, így bárhol, bármivel készítünk képeket, az megtalálható lesz a kis otthoni fotótárunkban.

Könnyű így a képeket másoknak is megmutatni: egyszerűen streamelhetjük őket okostévékre, vagy olyan eszközökre, mint a Google Chromecast vagy a Roku médialejátszók. Ha pedig egy, vagy több képet szeretnénk valakinek elküldeni, nem kell többé őket e-mailekhez csatolgatni, csak jelöljük ki a megfelelőket, és készítsünk hozzájuk egy közvetlen hivatkozást: elég ezt a linket továbbítani az illetőknek, akik letölthetik maguknak a fotókat.

Képek hét lakat alatt

Aki annak idején azért hivatott elő minden fotót, mert "a digitális képek úgyis csak elvesznek", a NAS használatával efelől is megnyugodhatnak. Ha például több lemezes konfigurációt használnak, a képek egyszerre több helyre is elmentődnek, és a Synology Hybrid RAID gondoskodik arról, hogy bármelyik meghajtó meghibásodik, vagy más okból válnak rajta elérhetetlenné a fájljaink, ezek továbbra is meglegyenek egy másik tárhelyen.

Ha pedig még ennél is szélesebb biztonsági hálóra vágyunk, a Synology NAS segít ebben is: az adattárolónkon lévő képeket és egyéb fájlokat könnyedén szinkronizálhatjuk egy másik helyen lévő NAS-ra, felhőben levő tárhelyekre vagy hordozható eszközökre, így még "földrajzilag" is megvédhetjük az emlékeinket. Ha pedig valaki azt gondolná, az ilyen megoldásokat azért nem tudja használni, mert nem Windows alapú PC-t, vagy androidos telefont használ, csak nyugalom: a Synology NAS-ok kiválóan együttműködnek Mac, iPhone és iPad eszközökkel is, tehát nincs határa annak, hogy bármilyen forrásból származzanak is a fotóink, valamint bármilyen eszközön szeretnénk őket újra előhívni, könnyen és gyorsan megtehessük.