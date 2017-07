A legjobb hálózat a levegőben - otthon és az irodában

A hálózati adattárolás mellett a Synology a routerek terén is erős: íme néhány hasznos ötlet arra, hogy a legtöbbet hozhassuk ki az eszközökből.

Bár a legtöbben a Synology név hallatán elsőre a hálózati adattárolókra, NAS-okra gondolnak, a vállalat több más termékvonallal is segíti az otthoni, valamint kisirodai munkát és szórakozást. Kifejezetten erős és okos routereikkel például a gyors és megbízható helyi hálózatot és internetes kapcsolódást valósíthatjuk meg felhasználóbarát és biztonságos módon.

Jöjjenek először a számok

Az RT2600ac például egy négy antennával rendelkező, 802.11ac szabványú eszköz, amelyben kétmagos, 1,7 GHz-es CPU dolgozik, rendszere pedig hardveres gyorsítással igyekszik a legjobb hálózati minőséget biztosítani a csatlakoztatott eszközöknek. A 2,4 és 5 GHz-en működő router akár 800 illetve 1733 Mbps sávszélességet is elérhet, így nem kell attól félnünk, hogy a házig elérő gyors internet a router miatt lassul le, mire a gépünkhöz, mobilunkhoz ér. Csatlakozók terén Gigabit / Dual-WAN Gigabit, valamint Gigabit LAN csatlakozókat kínál, de kapunk egy USB 3.0 és egy USB 2.0 portot valamint SD kártyaolvasót is.

Az RT1900ac egyfajta kistestvér, bár a három antennás eszköznek sincs miért szégyenkeznie. Az 1 GHz-en ketyegő, kétmagos processzorra épülő egység szintén 2,4 / 5 gigahertzes frekvencián működik, 1 Gigabit WAN portja mellett 4 gigabites LAN csatlakozót is kínál olyan extrák mellett, mint az USB 3.0 port és az SD kártyaolvasó.

A sokoldalú munkatárs

Irodai környezetbe leginkább azért lehet alkalmas egy Synology router, mert biztosak lehetünk abban, hogy még sok felhasználó és sok szálon folyó kommunikáció mellett is a legjobb sávszélesség-kiosztás segíti az adatáramlást. A Synology Application Layer QoS funkciója abban segít, hogy a router folyamatosan finomhangolja a sávszélesség elosztását, miközben az intelligens tartalomszűrés segítségével a rendszergazdák blokkolni tudják a nem kívánatos, illetve túl nagy adatéhséggel járó weboldalakat és szolgáltatásokat.

Szintén irodai felhasználás mellett lehet fontos, hogy a Synology routerei egyben képesek kiszolgálni a printer-, VPN-, DNS-, vagy épp RADIUS-server funkciókat, így nem szükséges ezekhez külön hardvereket vásárolni.

Nincs megoldhatatlan házi feladat

Otthoni környezetben néha kifejezetten "fájdalmas" egy új router beüzemelése, hiszen ott nincsenek rendszergazdák, és sok esetben még alapszinten hozzáértők sem. Épp ezért nagy előny, hogy egy Synology router telepítésekor mindössze annyit kell tennünk, hogy csatlakoztatjuk az eszközt a meglévő modemünkhöz, a böngészőbe beírjuk a router.synology.com címet, majd követjük az egyszerű, felhasználóbarát, interaktív útmutató lépéseit. Az már csak hab a tortán, hogy ehhez még számítógép sem szükséges feltétlenül, mindezt egy okostelefonról is kényelmesen végigcsinálhatjuk.

Az otthoni felhasználás másik sarokköve a család tagjainak védelme, beleértve a gyerekeket is, akiket egy ideig igyekszünk megóvni az internetes veszélyektől: olyan oldalaktól, amelyek nem nekik valók, és persze olyan támadásoktól is, amelyeket tapasztalat híján még nem tudnak felismerni és kivédeni. A routerek szülői felügyeleti beállításaival megadhatjuk, mikor van "pizsamaosztás", ami után a gyerekek már nem tudnak internetezni, de az is csak pár kattintásba kerül, hogy letiltsunk a gyerekek számára nem kívánatos vagy veszélyes weboldalakat.

Ha az otthoni hálózaton szeretnénk filmeket nézni, és mindezt streamelt formában tennénk, a Synology routerei itt is segítséget nyújthatnak: kifejezetten egyszerűen priorizálhatjuk az egyes eszközök sávszélesség-igényét. Így aztán nem fordulhat elő, hogy több más eszköz nagy adathasználata miatt akadozik az okostévére érkező film, vagy a médialejátszón nézett videó. A DLNA minősítés, valamint a Media Server és a Download Station kiegészítők segítségével pedig a Synology router lehet az otthoni multimédiás központunk is: az USB 3.0 portra vagy az SD kártyaolvasóra csatlakoztatott adattárolókról egyszerűen streamelhetjük a multimédiás tartalmakat bármely otthoni tévénkre és lejátszónkra.