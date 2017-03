A Captcha halott

A Google megölte - az extra védelmi réteg immáron láthatatlan, vagyis többé nem zavarja a felhasználókat.

A Google nemrég végleg leszámolt a Captcha-val, ami az egész internet egyik legbosszantóbb dolgának számít. Ennek ellenére fontos védelmi vonalat jelent a weben.

Hirdetés

A Captcha feladata, hogy megállapítsa, a gép "előtt" ember vagy bot ül. Ez bizonyosodik meg róla, hogy az adott oldalhoz ember vagy gép próbál hozzáférni, és gondoskodik arról, hogy a robotok ne tudjanak spammel vagy felesleges kérésekkel elárasztani egy-egy oldalt.

Idővel persze a robotok túl okosak lettek, vagyis az egyszerű tesztek már kevésnek számítottak. Emiatt nehezen olvasható szövegeket kellett gépelni, de a technológia is összetettebb lett.

A Google Captcha technológiája például annyira okossá vált, hogy többé nem is kell az emberek előtt megjelenjen. Ehelyett rögtön képes megállapítani, hogy robottal van-e dolga. Ha úgy véli, hogy nem, akkor azonnal átengedi az embereket. Tehát még csak egy dobozt sem kell bepipálnunk arra vontkozóan, hogy nem vagyunk robotok.

A No CAPTCHA reCAPTCHA egykattintásos hitelesítése tehát eltűnik, a fejlődés jegyében többé láthatatlan. A nem vagyok robot feliratú doboz ezentúl csak a gyanús esetekben ugrik fel.

A Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) az 1990-es évek végén kezdte a pályafutását, és rengeteget fejlődött az idők során. A nehezen olvasható és sokat kritizált szöveges elemeket például matematikai kérdésekre váltották vagy megkérték az embereket, hogy írják le, amit a megjelenő képen látnak.