A Google felgyorsítja az internetet

A JPEG képek kódolását végző Guetzli 35 százalékkal kisebbé teszi a fájlokat a megszokottnál.

Bár nem biztos, hogy bárkinek is feltűnt, de a Google nemrég gyorsabbá tette az internetet. Ehhez pedig sem PC-t, sem internetelőfizetést nem kellett cserélni egyetlen felhasználónak sem. A trükk abban van, hogy a Google egy új eszközzel kódolja a JPEG fájlokat. Ennek köszönhetően a képek 35 százalékkal lettek kisebbek (fájlméretben), mint eddig. Ennek hála aztán a weboldalak is gyorsabban töltődnek be a gépeken.

Az új eszköz neve Guetzli, és már elérhető a Githubon, mint nyílt forráskódú projekt. A Google azt ígéri, hogy a segítségével magas minőségű JPEG képeket lehet létrehozni, de a jelenlegi technikákhoz képest 35 százalékkal kisebb fájlméret mellett. Mindez persze a korlátozott adatcsomagoknál is jó hír, például okostelefonos böngészés közben.

A Google ezzel úgy tudja javítani a betöltési időt, hogy a képminőséget nem áldozza fel. A cég azt mondja, hogy néha még jobb minőséget is tud garantálni - de legalább ugyanolyat -, mint a hasonló méretű vagy nagyobb JPEG-ek, amelyeket más encoderrel hoztak létre. A JPEG formátumnak hála ráadásul a kompatibilitással sem lesz gond.

A Google legnagyobb igyekezete ellenére nem megy minden magától: a weboldalak készítőinek és a dizájnereknek használniuk is kell a Guetzlit, hogy mindenhol végbemenjen a változás.