A videókból is felismeri az embereket a Google

Felismeri, kategorizálja és kereshetővé teszi az objektumokat - és az embereket - a Video Intelligence API.

A gépi tanulás rengeteget fejlődött az elmúlt években, ennek köszönhetően pedig az okostelefonjaink is egyre több dologra képesek. Olyan trükköket tudnak, amelyeket korábban talán nem is reméltünk.

A Google úttörő szerepet vállal a gépi tanulás fejlesztésében, és rendre megmutatja az eredményeit. Tudjuk, hogy a Google Fotók rengeteg ilyen témájú trükköt tud és kategorizálja is a képeinket, illetve az Assistant is képes megjósolni a használati szokásokat (már ahol ez utóbbi elérhető).

A Google a fejlesztők számára mostantól azt is lehetővé teszi, hogy a videók terén álljanak elő izgalmas újításokkal, eredményekkel.

Az új Video Intelligence API ugyanis a videókban is képes felismerni és kategorizálni, majd kereshetővé tenni az objektumokat (és az embereket is). Normál képekkel ezt már megcsinálták, tehát várható volt, hogy a videóknál is lehetséges lesz. Még jobb, hogy a témaváltásokat is lehet címkézni.