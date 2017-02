Alacsony szintű grafikus API-t kaphatnak a böngészők

A WebKit motor fejlesztői már évek óta dolgoznak a WebGPU koncepcióján.

A népszerű modern böngészők már jó ideje kompatibilisek a 3D grafika renderelésére kitalált WebGL programozási felülettel, a Chrome és a Firefox legújabb stabil változatai már a WebGL 2-t is támogatják. Ez semmiképp sem hátrány, azonban az API alapját még az OpenGL ES adta, így a WebGL is az egyszálú feldolgozás koncepcióihoz igazodik, ami nem mondható előnyösnek a masszívan párhuzamosított működésre optimalizált, modern GPU-k korában.





A WebKit fejlesztői csapata most szeretné modernizálni a webes 3D grafika szoftveres alapját, így a webes szabványokért felelős W3C-hez fordult, hogy iparági támogatást szerezzen az évek óta fejlesztett WebGPU API-jához. A WebGL-hez képest a WebGPU sokkal alacsonyabb szintű hozzáférést adna a böngészőkben futó alkalmazásoknak a GPU erőforrásaihoz, grafika renderelése mellett általános célú számításokra is lehetőséget biztosítana. Az elképzelés szerint lényegében a WebGPU lehetne a böngészőben futó webalkalmazások DirectX 12-je, Vulkanja, Apple Metalja.







Ugyan a WebKit csapata már évek óta foglalkozik az API kidolgozásával, ám ettől még aránylag gyerekcipőben jár a kezdeményezés, a W3C-nél csak most jött létre a fejlesztéssel foglalkozó GPU for the Web Community munkacsoport. Egyelőre senki sem tudja, hogy mikor készülhet el a WebGPU első verziója, és az mikor válhat majd elérhetővé a népszerű böngészőkben.



