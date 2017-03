Beszéljen helyettünk egy macska, vagy az ördög!

Manapság már tele van a YouTube önjelölt videósokkal, de mi van akkor, ha nem akarjuk saját arcunkat és hangunkat használni? Ilyenkor jön jól a zseniális, FaceRig nevű szoftver. Mutatjuk videón, mit tud.

A Holotech Studios szoftvere persze önmagában nem újdonság, virtuális karakterek léteznek már jó ideje. Viszont ahhoz, hogy ilyeneket létrehozzunk és animáljunk, eddig drága, speciális kamerarendszerek, motion capture berendezések kellettek (valószínűleg sokan láttak már ilyeneket a hollywoodi szuperprodukciók werkfilmjeiben, amikor érzékelőkkel aggatják tele a szereplőket Gollamtól King Kongig).

A FaceRig viszont az égvilágon semmilyen különleges extrát nem igényel, egyszerűen a webkameránkat használja. Alapesetben az arcunk változásait térképezi fel, figyel a szájunk mimikájára, a szemünk nyitott és csukott állapotára, de még a nézésünk irányára is.

Mielőtt továbbmennénk, íme egy olyan kis FaceRig-videó, amelyet nagyjából 10 perc alatt, mindenféle motion capture előképzettség nélkül készítettünk.

A Steamen elérhető, 15 eurós alapváltozatban már találunk egy csomó előre elkészített avatárt, tehát olyan 3D-s karaktert, amelyek a mi szájmozgásunk és mimikánk alapján átveszik a beszélő szerepét. A viszonylag könnyen beállítható hardveres környezet segít finomhangolni a szoftver pontosságát (a kamera mellett például használhatjuk a laptop mikrofonját vagy bármilyen külső hangbemeneti eszközt arra, hogy a beszédhang alapján pontosítsa a tátogást).

A hagyományos karakterektől (férfi, nő, rajzfilm-lány) a vicceseken (macska, tigris, farkas) át egészen a teljesen őrültekig (beszélő hamburger, kiborg, csiga) válogathatunk, és ezek a folyamatosan figyelt mimika leképezése mellett akár apró hangulatjelzéseket is képesek megjeleníteni, amiket a képernyőn elhelyezhető ikonokkal vezérelhetünk. Ha még több avatárra, előre elkészített kiegészítőkre (a keménykalaptól a rohamsisakig) vágynánk, megpróbálkozhatunk a már kissé borsos árú, 60 eurós DLC csomag beszerzésével is, de azzal is érdemes kísérletezni, hogy a szoftverhez kapcsolódó közösség által készített, sokszor ingyenes, "barkács-avatárok" között böngészünk.

A videókat rögzíthetjük és el is menthetjük, ráadásul a különféle hátterek helyett használhatunk akár sajátot, például egy weboldal képének beemelésével, vagy választhatunk zöld hátteret, amelyet későbbi videószerkesztés során cserélhetünk le bármire.

Persze, a FaceRig a kompatibilitás oltárán még feláldozza a tűpontos arckövetést, és az elérhető mimikai lehetőségek is korlátosak, viszont a szoftver kiváló és olcsó alternatíva az egy szinttel komplexebb, ám jóval húzósabb árú hardver-szoftver kombó megoldásokkal szemben.