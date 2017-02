Frissülni fog a Windows 10 kinézete

A Windows 10 kezelőfelülete többé-kevésbé megfelel a jelenleg népszerű trendeknek, azonban már a tavalyi év vége óta tudjuk, hogy a nem túlságosan távoli jövőben a Microsoft dizájnerei szeretnék látványosan frissíteni azt. Erre nem csak a szebb ruha, hanem a konzisztencia miatt van szükség: mostanra sikerült kifejleszteni az AR/VR típusú felhasználási területeken jól működő felületeket, ezek azonban részleteikben komolyan eltérnek a Windows 10-hez korábban kitalált szisztémától. A Microsoft szeretné elérni, hogy konzisztens felhasználói élményt nyújtsanak a termékei.

A Windows Developer Day eseményen a Microsoft egyik munkatársa végre adott egy kis ízelítőt a Project Neon néven futó kezdeményezésből, a fentebb és lentebb is megtalálható képen a Windows 10 következő generációs kezelőfelületének előrehaladott állapotú koncepciója látható. A kép talán legnagyobb érdekessége a jobb alsó sarokban keresendő: nem láthatóak a Tálca szélén a megszokott ikonok (például a hangerőszabályzó, a hálózat, a Műveletközpont), csak az idő és a dátum. Nem világos, hogy ez miért van így, egyelőre nem érdemes spekulációkba bocsátkozni.

For anyone who cares, here's the full concept image that was in the background of #Microsoft's "Sneak Peak" of #Windows10 #ProjectNEON pic.twitter.com/I3cIlZfX0k