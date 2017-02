Hangoskodásba kezdenek a facebookos videók

Szerencsére visszakapcsolható lesz az automatikus némítás a mobilos alkalmazásban.

A Facebookot mobileszközön keresztül böngészőknek jó eséllyel feltűnt, hogy a hírfolyam görgetése során automatikusan elindulhat a videók lejátszása. Már ezt is sokan kellemetlennek tartották, azonban a Facebook mostantól kezdve az eddigi lenémított felállás helyett már alapértelmezetten hanggal együtt fogja lejátszani a mozgóképeket. A lenémított készülékek persze csendben maradnak.





A működésbeli változás mögötti ráció, hogy a Facebook szerint kifejezetten sikeresnek bizonyult a videók automatikus lejátszása, a felhasználók többségét valójában az zavarta, hogy mindig be kellett kapcsolgatniuk a videók hangját. Természetesen az illetékesek jól tudják, hogy az újítás nem fog osztatlan sikert aratni, éppen ezért is a Facebook alkalmazás menüjében visszaállítható lesz a korábban megszokottra a videók viselkedése, így képletesen szólva a kecske és káposzta is megmarad.







(Forrás: Android Police)