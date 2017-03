Így lopnák el az adataidat a Gmailből

Az internetes felhasználók között csak kevesen vannak, akik a legapróbb részletekre is figyelnek böngészés közben. Ezt persze a hackerek és a spammerek is igyekeznek kihasználni. Az egyik, viszonylag új trükkjük olyan, amely adathalászatra szakosodott, és könnyen átveri a gyanútlan embereket.

Ezúttal a gmailes felhasználókat célozták meg. A levelekben látszólag egy csatolmány jelenik meg, ami valójában azonban csak egy beágyazott kép.

Aki rákattint, azt egy olyan oldalra iránytják át, ami látszólag a Google bejelentkezőlapja. Természetesen ez is hamis, nem az a HTTPS-forgalmú URL, amire számítanánk. Aki belesétál a csapdába, annak a fiókadatait bármire felhasználhatják, de általában a névjegyzék számára szórnak szét további spamet és csalást.

This is the closest I've ever come to falling for a Gmail phishing attack. If it hadn't been for my high-DPI screen making the image fuzzy… pic.twitter.com/MizEWYksBh