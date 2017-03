Így szinkronizáld a kedvenc háttérképed

A Windows 10 gondoskodik róla, hogy bármelyik gépünket is használjuk, az asztalon a kedvenc hátterünk díszelegjen.

Egy egyedi, nekünk tetszető háttérkép a legalapvetőbb formája annak, hogy személyre szabjuk a PC-nket. Minden egyes készüléken és operációs rendszerben megtehetjük ezt, értelemszerűen a Windowsban is. Már a kezdetektől lehetőséget ad erre a Windows, egy külön menüben. Az Intézőben a jobb gombos menü is támogatja a képeknél a háttérképként való használatot, ez a lehetőség már a korábbi Windowsokban is benne volt. A Windows 10 sem kivétel, de ebben már némi extra is van: a háttérkép szinkronizációja.

Ha valakinek több mint egy Windows 10-es PC-je van, akkor az eszközei között gond nélkül tudja szinkronizálni a kedvenc, aktuális hátterét. Megmutatjuk hogyan.

Fontos megjegyeznünk, hogy a trükk csak a Windows 10-ben működik, és helyi fiókkal nem használható. Mindenképp Microsoft-fiókot kell csatolnod a Windowsban használt fiókodhoz, ha szeretnéd több gép között szinkronizálni a háttérképet. Ezt minden egyes gépen meg kell tenned, nem csak egy PC-n.

Ha ez a rész rendben van, menj a [Gépházba], majd kattints a [Fiókok] menüpontra. A megjelenő ablak bal oldali panelén menj a [Beállítások szinkronizálása] részre, és kapcsold be a [Beállítások szinkronizálása], valamint az [Egyes szinkronizálási beállítások] alatt a [Téma] melletti kapcsolót. Az összes többit nyugodtan kikapcsolhatod, nem lesz hatással egyik sem a háttérképre.

Ezt a lépést minden egyes készüléken meg kell ismételned, amelyiken szeretnéd szinkronban tartani a háttérképed. Értelemszerűen mindegyikre a Microsoft-fiókoddal kell bejelentkezned, hogy ez működjön. Ha ezután az egyik PC-n háttérképet cserélsz, akkor a művelet mindegyik asztalt érinti. A háttérkép mellett a téma, vagyis a kísérőszín is változik a gépeken, továbbá az átlátszósággal kapcsolatos beállítások.

A szinkronizáláshoz internetkapcsolat szükséges, illetve egy új rendszerbe bejelentkezés után percekbe telhet, mire a rendszer lekéri az aktuális háttérképet és a témát. Ha ennél tovább tart, a Gépházban érdemes letiltanod és ismét engedélyezned a beállítást.