Így tiltsd le a HTML5-ös tartalmak automatikus lejátszását

Egy ügyes Chrome-kiegészítő segít megakadályozni a facebookos videók automatikus lejátszását.

Kevés idegesítőbb dolog van egy PC használata közben, mint amikor a böngészés közepén felugró ablakok, hangok és automatikusan elinduló videók zavarnak meg minket. Bár senki sem kérte Mark Zuckerberg csapatától, a Facebook is elindult ebbe az irányba. Ennek köszönhetően a hírfolam görgetésekor a videók lejátszása automatikusan indul el, ráadásul hanggal együtt. Ez munkahelyi vagy családi környezetben sem szerencsés.

Szerencsére a Google Chrome böngészőjéhez rengeteg hasznos beépülő létezik, és olyan is van, amely a HTML5-ös tartalmak automatikus lejátszását szabályozza. Értelemszerűen az addon nem csak a Facebook oldalán működik.

A videók automatikus lejátszása egy ideje már téma a közösségi oldalon, de az, hogy a mozgókép hanggal együtt indul, viszonylag új dolognak számít. A legtöbben persze nem akarnak hallani minden egyes videót, amit átgörgetnek.

Mit tehetünk? A Disable HTML5 Autoplay beépülőt éppen az ilyen helyzetekre találta ki a fejlesztője. További jó hír, hogy a Google Chrome böngészője mellett az Operával is működik, és hamarosan a Mozilla Firefoxra is elérhetővé válik. Segít megakadályozni azt, hogy a videók automatikus lejátszásba kezdjenek. Ennek ellenére persze megjelennek majd, még a facebookos hírfolyamban is - azonban többé nem indulnak el maguktól, csak ha rájuk kattintunk.

Akit csak a Facebook zavar, az az oldalon belül is letilthatja az automatikus lejátszást. Azonban a kiegészítő nagy erénye, hogy az összes HTML5-ös videót képes leállítani, vagyis bármilyen oldalon is vagyunk, nem kell meglepetésektől tartanunk. A zavaró és hangos reklámok korlátozásában is segít a beépülő telepítése, amely persze testre szabható az általunk megadott és fehérlistára tett kivételekkel.