Itt az Android 7.1.2 második bétája

A Google kiadta az Android 7.1.2 második bétáját. A frissítés leginkább hibajavításokat tartalmaz, de azért azok számára is kedvez, akik a 2015-ből származó és még mindig nagyszerű Nexus 6P-t használják.

Az NPG47I build ugyanis gesztusvezérléses támogatással ruházza fel az ujjlenyomat-olvasót. Ez a funkció a Google Pixel és Pixel XL készülékein már az induláskor adott volt, és idén megérkezett a Nexus 5X-re is.

Csak idő kérdése volt, hogy a Nexus 6P is megkapja. Az újdonságot a Beállítások > Mozdulatok menüben lehet aktiválni. A segítségével az értesítési sávot úgy is lenyithatjuk, ha az ujjlenyomat-olvasót lefelé simítjuk. Mindez egykezes használatnál segíthet sokat.

A csomagot megkapta a Nexus 5X, a Nexus Player, a Pixel C és a Pixel, Pixel XL is. A Pixel C táblagép ráadásul a Pixel Launcherrel és az új navigációs gombokkal is frissült. Mondani sem kell, a Nexusok tulajdonosai is várnak már erre.