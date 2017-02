Kilépett a bétából az Outlook Premium

Egyelőre csak az USA-ban érhető el a reklámmentes levelező.

Tavaly októberben a Microsoft bejelentette az Outlook Premium webes levelezőszolgáltatást. Az ingyenesen használható Outlooktól három téren különbözik markánsan az új változat: fizetni kell használatáért, ezért cserébe viszont teljesen reklámmentes a felülete, továbbá a felhasználók könnyedén átállhatnak a saját domaincímük használatára, azaz egyedire cserélhetik a megszokott @outlook.com végződést.





A szolgáltatás ma kilépett az előzetes (béta) fázisból, ám sajnos továbbra is csak az egyesült államokbeli felhasználók számára érhető el. Az éves díja 49,99 dollár, bár március végéig kedvezményes bevezető áron 19,95 dollárért is "vihető" az előfizetés. Az egyedi domaincímeket használni kívánók egyrészt az Outlook felületén keresztül regisztrálhatnak maguknak címet, másrészt pedig ha már akad egy a birtokukban, akkor azt is beállíthatják. A prémium felhasználók öt különálló postafiókhoz rendelhetnek hozzá saját domaint használó e-mail címet. Az egyedi domain használata csak az első 12 hónapban ingyenes, utána évi 10 dolláros extra kiadást jelent az Outlook Premium normál előfizetési díja mellett.



Egyelőre nem világos, hogy az Outlook Premium mikor válhat nemzetközileg elérhetővé.



(Forrás: Engadget, Microsoft | Nyitókép: Ali from Riyadh)