Magányos leszel a sok facebookozástól

A közösségi szolgáltatások túlzott használatától magányosak és irigyek leszünk - erre jutott egy friss tanulmány.

Az olyan közösségi szolgáltatások, mint a Facebook és az Instagram segítenek abban, hogy tartsuk a kapcsolatot a barátokkal, a családdal és az ismerősökkel. Azonban ha túlzásba esünk, akkor igazából csak magányossá válunk. Erre jutott egy friss tanulmány.

A Pittsburghi Egyetem pszichológus szakemberei szerint a fiatalok minél több időt töltenek el a közösségi oldalakon, annál inkább úgy érzik, hogy szociálisan ki vannak rekesztve.

A tanulmány szerint a Facebook és az Instagram mellett a Twitter, a Snapchat, a Reddit és a Tumblr is olyan helyek, amelyeken túl sok időt töltve elővesz minket az irigység, és olyan - egyébként helytelen - érzésünk támad, hogy mindenki más boldogabb és sikeresebb életet él nálunk.

Dr. Elizabeth Miller szerint nem tudni, hogy a közösségi média váltotta ki ezt a helyzetet, vagy az egyébként is magányos fiatal felnőttek fordultak a közösségi médiába. Az is elképzelhető, hogy a kettő kombinációjáról van szó. Azonban ez nem is számít, ugyanis kiderült, hogy akik eleve szociálisan elszigeteltek voltak, azok állapota semmivel nem javult az online közösségi helyzetektől sem.

A kutatók szerint aki napi két óránál több időt tölt közösségi oldalakon, az kétszer nagyobb eséllyel lesz magányos, mint aki maximum fél órát foglalkozik ilyesmivel egy nap alatt.

A téma azért is fontos, mert történelmi magasságokban van azoknak a fiatal felnőtteknek a száma, akik mentális egészségügyi problémáktól szenvednek, illetve társadalmilag kirekesztve érzik magukat. Az ember alapvetően társas lény, azonban a modern élet csak szétszakítja a társadalmat, ahelyett, hogy összehozná az embereket. A közösségi média azt ígéri, hogy kitölti a közösségi űrt, a szakemberek szerint viszont ez nem az a megoldás, amit a fiatal felnőttek reméltek. Még rosszabb, hogy az emberek így még a valódi közösségi élményekről és életről is lemaradnak, ugyanis kevesebb időt foglalkoznak a valódi világgal és annak történéseivel.

A tanulmányban 1787 felnőtt vett részt, akiknek az életkora 19 és 32 év között alakult.