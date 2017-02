Már az androidos Chrome-ban is átélheted a virtuális valóságot

A WebVR-élményekhez mindössze egy Daydream-képes okostelefonra van szükség.

A Google Daydream platformja lehetővé teszi, hogy az újabb okostelefonokat belehelyezzük a Daydream View headsetbe, majd a virtuális valóságban fogyasszuk tovább a tartalmakat.

Mostantól azonban nem kell ehhez külön appot telepíteni. Az androidos Chrome böngésző új verziója már támogatja a WebVR-t a Daydreamen, vagyis elegendő egy webes VR appot felkeresni.

Lehet például 360 fokban videót streamelni a Withinnel, virtuális sétákat tenni a Matterporttal vagy kipróbálni a Bear 71-et. A Sketchfab és a WebVR Lab is ilyen élményt kínál.

A Google WebVR-támogatása mellett érdekes a Mozilla VR is, amely a Firefox böngészőbe vinné a VR-t. Ez az olcsóbb Google Cardboarddal is kompatibilis - de a Chrome WebVR-támogatása is hamarosan kibővül.