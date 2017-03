Nagyon komoly driverfrissítésen dolgozik az NVIDIA

A DirectX 12-t kihasználó játékok teljesítményét fokozza majd az új meghajtóprogram.

Az NVIDIA a jelentések szerint egy komoly driverfrissítésen dolgozik, amely ha megérkezik, fokozza majd a teljesítményét azoknak a játékoknak, amelyek kihasználják a DirectX 12 lehetőségeit.

A vállalat a legnagyobb játékfejlesztő cégekkel munkálkodik azon, hogy a DirectX12-es teljesítményt akár 16 százalékkal is megemelje a legutóbbi AAA-s címeknél.

Ide sorolható a Gears of War 4, a Hitman (2016), a Rise of the Tomb Raider, a Tom Clancy's The Division, de még az Ashes of the Singularity is profitál majd az új driverből.

Az NVIDIA a GeForce GTX 1080 Ti bemutatóján ráadásul arra is kitért, hogy a Pascal és a Maxwell GPU architektúrái képesek a tile-alapú renderelésre, amely sokat javít a videomemória sávszélességének a kihasználásán.

Mivel a GeForce GTX 1080 Ti már ebben a hónapban megjelenik, ezért minden bizonnyal az új meghajtóprogramok érkezése is közel van.