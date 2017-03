Nagyot durran a GeForce 378.78 driver

Komoly teljesítménynövekedést és GeForce GTX 1080 Ti-támogatást hozott az új NVIDIA driver.

Az NVIDIA legutóbbi driverfrissítése a 378.78-as GeForce meghajtóprogramot hozta el, amely többek között a Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands című játékhoz garantál optimális beállításokat és a lehető legjobb élményt.

Hirdetés

Ezen felül számos más alkotáshoz is tartalmaz DirectX 12-es optimalizációkat, és ér el jobb teljesítményt. Természetesen a GeForce GTX 1080 Ti ebben már hivatalosan is támogatott.

Frissült az SLI-profil a Deus Ex: Mankind Divided, a Titanfall 2 és a Tom Clancy's The Division címekhez, van ANSEL-támogatás Ghost Recon Wildlandshez, úgy, mint a Dishonored 2, a Mirror's Edge Catalyst, a Watch Dogs 2, a The Witcher 3: Wild Hunt a The Witness és a Mass Effect: Andromeda alkotásokhoz.

Az NVIDIA szerint átlagosan 16 százalékkal nő minden játéknál a teljesítmény. A javulás értéke 33 százalék a Tomb Raidernél, 16 százalék a Hitmannél, 10 százalék a Gears of War 4-nél, 9 és 4 százalék pedig az Ashes of the Singularity és a Tom Clancy's The Division címeknél.