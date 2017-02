Okostévékre megy a Facebook videós appja

Egyre többen nézünk videót a Facebookon - de vajon a YouTube bajban van?

Bár a Facebook egy olyan oldalként kezdte, amelyen az emberek állapotfrissítések keretében tudathatták az ismerőseikkel, hogy mi történt velük; a platform mára hírforrássá vált, illetve itt szerveznek sokan eseményeket, néznek videókat.

A Facebook most a tévéket is meghódítaná: videós appot ad ki hamarosan az Apple TV-re, az Amazon Fire TV-re, a Samsung okostévékre és más platformokra is.

2016. elején a felhasználók naponta több mint 100 millió órányi videót néztek meg az oldalon, ami bár nem YouTube-magasság, azért elég sok.

A facebookos videókat azonban gyakran kíséri szöveg, link, kép, ezért nehéz megmondani, hogy a videós app mennyire tud majd belerondítani a YouTube sikerébe. Valószínűleg minden azon múlik, hogy a tartalomgyártókat maga mellé tudja-e állítani a közösségi oldal.

A videók egyébként a weben és mobilon is változnak, mostantól görgetés közben folytatható lesz a böngészés, de a videó kép-a-képben funkcióval továbbra is nézhető marad. Androidon pedig a háttérben megy tovább a lejátszás.