Örökre megszűnik a Google Now Launcher

Ebben a negyedévben végleg nyugdíjazza a launchert a Google - március 1-től nem lehet majd telepíteni.

A Google a Pixel okostelefonok érkezésével nyugdíjba küldte a Nexus szériát. Azonban nem csak a Nexusok merülnek majd lassan feledésbe, hanem a Google Now Launcher is.

Az óriás közkedvelt launchere végleg nyugdíjba megy, ami a Pixel Launcher fényében annyira talán nem meglepő.

A Google Mobile Services partnerei olyan e-mailt kaptak nemrég, amelyből kiderült, hogy március végéig törli a Google a Now Launchert a Play Áruházból. Aki korábban telepítette, az tovább használhatja, a Google Search appon keresztül pedig még frissítéshez is juthat.

Március 1-től azonban nem lehet többé feltelepíteni a Google Now Launchert, és a Google partnereinek is változtatniuk kell. Google Now kártyákat és egyéb szolgáltatásokat csak más launcherekbe integrálhatnak innentől kezdve.

Egyelőre bizonytalan, hogy a Google kiadja-e az aktuális Pixel Launchert más eszközökre. Az utolsó Nexusok tulajdonosai hiába várták ezt a lépést eddig.