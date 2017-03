Papírtól a digitális irodáig: Abbyy FineReader 14 Corporate

Az új FineReader ügyesebb elődeinél, és egy lépéssel közelebb viszi felhasználóját a teljesen papírmentes irodához.

Már nem csupán egy precíz karakterfelismerő szoftver a FineReader 14, hanem olyan dokumentumszerkesztő megoldás, amely önmagában képes kiszolgálni egy irodát hagyományos és papírmentes dokumentumok kezelésében egyaránt. A szoftver messze elhúz OCR-vonalon az átlagtól: a közel kétszáz nyelv között szerepel a koreai, az arab, a héber, a japán és a kínai is. Ez itthon keveseknek húsba vágó, ám a felismerés pontosságának általános javulása és a gyorsulás, valamint a formázások hatékonyabb megőrzése már érdekesebb.

Továbbra is használható automatikus módban, és valóban elég hatékonyan dönti el, hogy mi micsoda. A táblázatokkal is jól boldogul, amennyiben azok egyértelműen vonalazottak. Összetett források esetén megéri az OCR-szerkesztőben nyomon követni és korrigálni a folyamatot. Javítottak a diagramok feldolgozásán és az Office-konverzión, a FineReader már néhány stílust is létrehoz és alkalmaz az átalakítás során, kevesebb szövegblokkot generál, így tisztább dokumentumszerkezetet ad. Többhasábos, táblázatos anyagokkal persze nincs könnyű dolga, ilyenkor továbbra is a kereshető PDF-kimenet őrzi meg legjobban az eredeti megjelenést.

Szerkesztés bármikor, bármiből

A digitális dokumentumkezelésben elsődlegesen alkalmazott PDF formátumot támogatja a program digitális archívumok kialakítására, azon belül a PDF/A változatokat, jelszavas védelemmel, digitális aláírásokkal együtt. Kezeli a csatolt állományokat, és lehetővé teszi interaktív űrlapok kitöltését validációval. Az új kezelőfelület jól hasznosítja az OCR-tudást a PDF-feldolgozásra és -szerkesztésre termett főablak mögött. Bármilyen, szöveg jellegű dolgot szerkeszthetünk, kiindulhatunk szkennerből, képfájlokból, PDF-ekből, és ha OCR-re van szükség, akkor azt a háttérben automatikusan elvégzi a program, nem muszáj a zónákkal, a felismerés részleteivel foglalkozni.

A szerkesztőn belül maradva átírhatók szövegrészek, megváltoztatható a betűstílus vagy a formázás, méret. Ki lehet cserélni a képeket, vagy keresni a szövegben, a táblázatok pedig simán átmásolhatók valamilyen irodai alkalmazásba szerkeszthető formában. Az oldalak, szövegboxok közti újratördelésre ilyenkor nincs mód, ha erre van szükség, akkor inkább konvertáljunk valamilyen Office irányába. Megoldható az is, hogy a sokféle forrásból rendezzünk össze állományokat egyetlen kimenő PDF-be.

Hasonlítsd össze!

A csoportos munkát kiterjedt kommentelési és kiemelési lehetőségek segítik. A hozzászólások külön panelen is áttekinthetők, és még a dokumentumstátuszt tükrözni hivatott bélyegzőkhöz is fűzhetünk megjegyzéseket. Az érzékeny információkat kitakarhatjuk a kereséssel kombinálható [Adatok kivonása] (redaction) funkcióval. Támogatott a Bates-számozás is.

Nagyon hasznos lehet az új dokumentum-összehasonlító funkció, amely 35 nyelvet támogat, és bármilyen támogatott formátumból képes kiindulni, kombinálva is, azaz összehasonlíthatunk egy frissen szkennelt, sokoldalas TIFF-fájlt egy PDF- vagy Word-állománnyal. Ha kell, az OCR automatikusan lefut, és az összevetés a szöveges tartalomra koncentrál, felülemelkedve a szóközduplázásokon és a formázásbeli különbségeken. Az eredmény elmenthető.

Ügyesen mozdul el a FineReader a trendeknek megfelelően, továbbfejlesztve és integrálva az OCR- és PDF-területeken meglévő tudását. Nagyon hasznos irodai eszköz, bár összehasonlítva a Power PDF Advanceddel vagy az Acrobat Pro DC-vel (egyéves periódust nézve) kissé drága. Aki ragaszkodik a precíz OCR-beállítási lehetőségekhez, annak így is nagyon jó vétel.

INFO

Ár: 94 000 Ft

Forgalmazó: Licencia Kft.

Web: finereader.hu

Teljesítmény: 9

Szolgáltatás: 9

Ár/érték: 7

Adatok:

precíziós OCR-motor

kiterjedt nyelvtámogatás

magyar kezelőfelület

konverzió, Office-formátumok támogatása

dokumentum-összehasonlítás

PDF-szerkesztő, OCR-integráció

automatizált OCR és konverzió (Hot Folder, két CPU-magig)

Screenshot Reader

mennyiségi és terminal licencelés

Előny: precíz OCR, szerkesztés, okos összehasonlítás, magyar kezelőfelület

Hátrány: lassú nyitómenü, lehetne olcsóbb

További verziók:

FineReader 14 Standard

Ár: 59 690 Ft

Hiányzó funkciók:

dokumentum-összehasonlító

mennyiségi licenc

Hot Folder

FineReader 14 Enterprise

Ár: 154 940 Ft

Plusz funkciók:

Hot Folder 4 CPU-maggal