Rajzolással újíthat az Android O

Ezen felül a címeket is felismeri majd a szövegben, és megmutatja azokat a Google Térképen.

Egy állítólag jól értesült forrás szerint új funkciókkal frissül az Android O. Aminek a neve egyébként Oreo lehet.

Az Android O érzékelné a rajzolási gesztusokat, vagyis elegendő lenne egy C betűt rajzolni ahhoz, hogy mondjuk azonnal felugorjon a kontaktok listája. A folyamat különlegessége az lenne, hogy még a hangutasításnál is gyorsabb indítást garantálna. Mindez persze nem úttörő újdonság, elvégre a OnePlus és a Huawei is kínáltak már hasonlót.

Az új Android képes lenne továbbá felismerni a címeket a szöveges részekben. Amikor valaki egy címre rányom, azt a rendszer egyből megmutatja majd a Google Térképen. A Copy Less funkció pedig a Gboardot érintené: másolás után a gépelés közben ugranak fel a másolt elemek, javaslatként.

Természetesen nincs rá garancia, hogy ezek a funkciók tényleg az Android O-ba kerülnek be. Arra sincs, hogy egyáltalán valaha bekerülnek az Androidba.

Azt viszont, hogy milyen további érdekességeket tartogat a Google következő Androidja, már május 17-én megtudhatjuk - ekkor esedékes a Google I/O, és ekkor várható az Android O debütálása is.