Teljesítménybeli fejlesztéseket hozott az Opera 43

Az eddigiekhez képest kifejezetten csendes frissítésről van szó.

Az elmúlt években már megszoktuk, hogy a Chromium motorra épülő Opera böngésző szinte minden egyes főverziója komoly újdonságokat hoz, ez pedig végső soron a most elérhetővé vált 43-as kiadásra is igaz. A böngésző új verziójába nem került semmilyen elsőre is feltűnő újítás, helyette a működési teljesítmény fokozásán dolgoztak inkább a programozók.





Hirdetés



Két módon is növelték a teljesítményt. Elsőként is a keresőmező használatakor a böngésző megpróbálja kitalálni a felhasználó által meglátogatni kívánt weblapot, így már azelőtt megkezdődhet a betöltés, hogy a felhasználó erre utasítást adna. Természetesen nem tökéletes a rendszer, azonban ha tényleg sikerül kitalálnia a netező szándékát, akkor látványosan "csökken" a betöltési idő.







A másik újdonságot a Profile Guided Optimizations bevezetése jelenti, ennek keretében a böngésző forráskódjának lefordításakor a compiler információkat kap arról, hogy a teljesítmény szempontjából fontos kódrészletek tipikusan milyen körülmények közt szoktak lefutni, így az nagyon specifikus, alacsony szintű optimalizációk végrehajtásával növelheti a futási sebességüket. Az Opera szerint a PGO-nak köszönhetően 13 százalékkal csökkent a böngésző elindításához szükséges idő, és általánosságban véve gyorsabbá vált az adatfeldolgozása. A Speedometer benchmark például bő 60 százalékos előrelépést mutat az Opera 42-höz képest, de ez csak egy extrém eset, a valós körülmények közti teljesítménynövekedés közel sem ilyen látványos.



(Forrás: Ghacks, Opera)