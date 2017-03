Tölthető az Android O első kiadása - erre képes

Már letölthető az Android O első előzetese, amely több újdonságot is tartalmaz.

A Google kiadta az Android O első fejlesztői előzetesét - ez lesz az idei új Android főverzió, bár a legtöbb gyártó még a tavalyi közzétételével is gondban van.

Az Android O első előzetese erősen fejlesztőknek szól, tehát otthoni és mindennapos használatra egyáltalán nem ajánlott az instabilitása és a hibák miatt.

Mit tud az új Android? Vannak benne értesítési csatornák, vagyis a felhasználó maga döntheti el, hogy egy-egy app bizonyos jellegű értesítése hogyan jelenjen meg. A hírolvasó például rezeghet és adhat ki hangot a tech híreknél, de az üzleti hírek értesítőit külön is letilthatjuk - vagyis csatornánként dönthetjük el, hogy-egy szolgáltatásból mi érdekel minket.

Van új kép a képben mód, ilyenkor a teljes képernyős appon egy kisebb ablak fut. Ideális például videózáshoz. Akad egy új API, ami képes automatikusan kitölteni a bejelentkezési adatainkkal a belépési mezőket, épp, mint a böngészőkben. Az adaptív ikonok képesek a gyártó környezetéhez alkalmazkodni, tehát ha az alapértelmezett ikonjaink kör alakúak, akkor mind ilyen lesz - ha négyzetes, akkor mind négyzetessé alakul, az egész rendszerben, nem csak a főképernyőn.

A Google korlátozza, hogy mit csinálhatnak a háttérben az appok, ez várhatóan az üzemidőt javítja majd. A többablakos módot támogató appokat immáron több kijelző és eszköz között is meg lehet osztani, de vannak más újdonságok is: átalakult a Beállítások menü, illetve több opcióval bővült a kezelőfelület-hangoló, és az appok már kitűzőket is megjeleníthetnek, épp, mint az iOS-ben. Várhatóan lesz beépített témakezelő is.

A második előzetes májusban érkezik, a harmadik júniusban. Lesz még egy júliusban, azután pedig a végleges Android O válik elérhetővé a harmadik negyedévben.