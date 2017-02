Új tulajdonosa van a Ghostery beépülőnek

Részben a Mozilla tulajdonában áll a Cliqz nevű cég.

A magánszférájukat nagyra becsülő internetezők egyik kedvenc böngészős bővítménye a Ghostery, amely megkísérli letiltani az őket csendben követni próbáló hirdetőcégek weblapokba ágyazott kódjait. Most váratlan fejlemény történt a háza táján, ugyanis egy az egyben felvásárolta a német Cliqz nevű vállalat. Nem kell megijedniük a bővítményt használóknak, ugyanis a Cliqz fő terméke egy Firefoxra épülő, a privát szféra védelmét elsődleges fontosságúként kezelő böngésző. Ami ennél is érdekesebb, hogy a vállalat részben a Mozilla tulajdonában áll.





A bejelentés alapján a Ghostery bővítmény nem csak hogy élni és virulni fog, de a jövőben is az eredeti fejlesztői csapat dolgozik majd rajta. A Cliqz böngészőbe természetesen bekerülnek majd a funkciói, ám cserébe a Ghostery is ellesi majd a Cliqz néhány trükkjét, például a feketelista helyett heurisztikát használó követésblokkoló mechanizmust. A jelenlegi álláspont szerint a Cliqz böngészőt, és a különálló Ghostery beépülőt használók is jól járnak az akvizícióval.



