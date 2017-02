TESZT: HyperX Alloy FPS gamer billentyűzet - Memória után szabadon

Lassan nem marad olyan komponensgyártó, aki még nem adott ki gamer perifériát és ez alól a Kingston sem kivétel. Az Alloy FPS nevéhez abszolút hű, de néhány dolog egyszerűen kimaradt - kérdés, hogy ettől még képes-e megismételni a Cloud fülesek sikerét.

A hazánkban is népszerű Cloud headseteket ezúttal egy billentyűzet követi a Kingstonhoz tartozó HyperX-től. Egy olyan gyártótól, aki hosszú ideig csak memóriák, majd SSD-k gyártásával szerzett hírnevet, azonban amikor a gamer perifériák, azon belül a headsetek piacára először benézett, rögtön sikert aratott. Ettől a sikertől megrészegülni nem lenne nehéz, ám a cég mégis hosszú ideig kivárt, hol lehetne ismét hasonló sikert aratni. A válasz a billentyűzet volt.





Puritánság és masszivitás lvl 9999

Sok cég igyekszik azzal megvezetni a vásárlókat, hogy már egy sima fekete-piros festés miatt gamernek titulálja tasztatúráját, pedig a menő színektől egy bóvli gombsor még nem lesz gamer. Ha valóban játékra, azon belül is hardcore felhasználásra keresünk olyan billentyűzetet, ami évekig bírja a püffölést, sőt, a szolidabb dühkitöréseket is, bizony masszív példányt kell választanunk.







A HyperX Alloy FPS nevében ott díszeleg az "FPS"-jelző, vagyis a gyártó a gyorsaságot és masszív felépítést helyezte előtérbe, továbbá olyan funkciókat keresett, ami egy FPS-rajongónak hasznos, nem pedig az RPG-fanokat igyekezett kiszolgálni.



De az első lépés a kényelem, valamint a stabil, masszív felépítés. Utóbbit a fém készülékház biztosítja, és olyan jól sikerült, hogy senkinek nem ajánljuk, hogy egy elvesztett csatán feldühödve az Alloy FPS-sel kezdje ütni monitorát vagy akár asztalát - mindkettő előbb törhet össze, mint a billentyűzet. De annyira nem is olcsó a HyperX első tasztatúrája, hogy szétverjük.







Az Alloy FPS másik fontos tulajdonsága, hogy meglepően kompakt, vagyis kisméretű. A dobozból kihámozott tasztatúra éppen akkora, mint a billentyűzet-kiosztás, de szerencsére a gombok méretén és távolságán nem változtatott a gyártó, így egyből, a 0. perctől kényelmesen gépelhetünk az Alloy FPS-en. A keret azonban már hiányzik, sem alul, sem oldalt, sem pedig felül nincsen extra keret.



Ez egyrészt jó hír, pláne úgy, hogy kapunk egy menő, párnázott hordtáskát is, ami nagyon praktikus kiegészítő, ugyanakkor mi hiányoltuk (akár opcionálisan is) a csuklótámaszt.







A puritánság passzol a kis mérethez - annyira nincsen hely a készülékházon, hogy nemcsak a Scroll Lock visszajelző LED, de minden egyéb extra vezérlő is lemaradt. Nem kapunk dedikált multimédiavezérlést, nincsen hangerőszabályzó henger és nem találunk sehol sem makró gombokat sem. Ehelyett az F6-F12 gombokkal az Fn lenyomása mellett extra Windows parancsokat adhatunk ki, így némi multimédia-vezérlést és hangerőszabályozást használhatunk. Az F12 hasznos még, ez letiltja a Windows gombot, így úgynevezett Játék üzemmódba válthatunk.



Fürge ujjak

De ha egyszer már egy 5 ezer forintos tasztatúra is kínál ilyen extrákat, akkor miért kerül 8× annyiba a HyperX Alloy FPS? Hát többek között azért, mert a gombok alatt a szuper minőségű, már többszörösen bizonyított Cherry MX kapcsolók rejlenek. Ezek közül is a Blue kapcsolókat kapjuk, amik már 2 mm-es lenyomásnál kapcsolnak, nagyon gyorsak és extrém strapabírók. A teszt során ezekkel a paraméterekkel mind találkoztunk is, azonban nem szabad azt sem elhallgatni, hogy ezek talán a leghangosabb kapcsolók - olyan egy jobb gépelés, mintha régi írógépet püfölnénk. Nekünk speciel ez kifejezetten tetszett, de lehet, hogy valakinek zavaró lesz a kopácsolás. A HyperX időközben bejelentette, hogy az Alloy FPS más, Brown és Red kapcsolókkal is elérhető lesz hamarosan.



A mechanikus gombokba LED-eket is rejtettek, méghozzá piros színűeket és természetesen gombonkénti világítást is megadhatunk. Ha inkább ezzel nem vesződnénk, többféle, előre programozott effekt közül is választhatunk, amik elég látványosak. A háttérvilágítás fényerejével sincsen gond, öt lépésben szabályozhatjuk, hogy milyen erősen világítson az Alloy FPS.







Az egyik különleges extra, ami nyilvánvalóan az FPS-kedvelőknek szól, a lecserélhető gombsor. A WASD és az 1, 2, 3, 4 gombokat ugyanis lecserélhetjük a dobozban található piros gombokra. Ezek már önmagukban is jól mutatnak, ám további adalék, hogy a WASD gombok felülete érdesített is, ami kellemes, ötletes és még dögösebben mutat.



Ha már egyszer extra gombok nem kerültek az Alloy FPS-re és a méret is minimalista, legalább a kábelezésen trükköztek a tervezők. A textilharisnyába burkolt, 1,8 méteres kábel két darab USB 2.0 portot igényel a gépünkből, a tasztatúrába pedig mini USB-n csatlakozik. Emellett találunk egy normál Type-A USB portot, amit mobilunk töltésére használhatunk - adatátvitelre nem.



A puding próbája

De minden billentyűzet úgy ismerhető meg, ha használjuk is - esetünkben éppen játékokkal. Miután az FPS-jelző is szerepel a névben, úgy éreztük, az RPG-knél hasznosabb makrózás elhagyása talán egy kicsivel kevésbé fájdalmas érvágás - bár tény, hogy kár volt kihagyni. Az extra multimédiavezérlők is hiányoztak, ez tényleg hasznos munka, böngészés és játék során is, de cserébe a mérnökök figyelemreméltóan kis házat készítettek, ami hordozásnál áldás lesz.







Miután nincsen makró és túl sok extra funkció sem, szoftver sem készült - az Alloy FPS-t egyszerűen csatlakoztatni kell csak és használni. Persze néhány szolgáltatás (például világítás beállítása, lekérdezés sebessége, Rollover stb.) beállítása sokkal kényelmesebb lett volna szoftveresen.



A játékok során nyújtott teljesítménye azonban meggyőző az Alloy FPS-nek - villámgyors, a kiosztás (esetünkben US angol) kényelmes, a gombok mérete ideális, a gombok feliratait pedig háttérvilágítás nélkül is jól lehet látni. Gépelésnél sem hagyott cserben minket a tasztatúra, bár az elején szokni kellett, hogy a gombokat még egy Red vagy Brown Cherry MX kapcsolóhoz képest is határozottan erősebben kell leütni - ez kezdetben okozott néhány elgépelést, kihagyott karaktert.



Vita nélkül gamer tasztatúra a kompakt, masszív és tetszetős HyperX Alloy FPS, de a kiváló taktilis tulajdonságokat, a hordtáskát és a mobiltöltési opciót leszámítva árához képest a szolgáltatásai is minimalisták. Ha csak masszív és villámgyors, kicsi gamer tasztatúrát szeretnénk, a makrózás pedig hidegen hagy, jó választás az Alloy FPS, ami árban passzol a konkurenciához. Ha például az RGB világítást hiányoljuk, de a felépítéssel maradéktalanul elégedettek vagyunk, jó hír, hogy már készül az RGB kiadású Alloy FPS, a rossz hír viszont, hogy erre 2017 második félévéig várnunk kell. Ha csak a kőkemény Blue kapcsolók riasztanak el, nem kell sokat aludni és máris lesz Red, illetve Brown kapcsolós változat is, viszont magyar kiosztásra egyelőre ne számítsunk.