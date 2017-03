A billentyűzet, ami túl sokat tudott - TESZT: Razer BlackWidow Chroma v2

A Razer prémium gamer billentyűzete lehet, hogy drága, cserébe viszont nem csak csúcskategóriás, de Snake is van rajta!!! Igen, a billentyűzeten! Leteszteltük.

A kicsomagolás pillanatát velünk együtt izgulhattátok végig, azonban utána következett csak a mélyvíz, ugyanis azonnal lesöpörtük az addig asztalunkon porosodó tasztatúrát, hogy helyet adjunk a Razer csodabillentyűzetének, a Razer BlackWidow Chroma v2-nek.

Hirdetés

Külső

A csomagolás rögtön árulkodik a csúcskategóriás besorolásról, sőt, már kibontás nélkül is tesztelhetjük, hogy a kiválasztott BlackWidowban található mechanikus kapcsoló megfelelő-e a számunkra. Mi a zöld, vagyis Razer-zöld kapcsolós változatot kaptuk tesztre, amelyik a leghangosabb, legmarkánsabban kapcsoló, villámgyors, vérbeli gamer kivitel. Emellett csendesebb és laposabb verzió is létezik belőle, de egy valami nincsen: magyar kiosztás. Ez nem is csoda, mert a BlackWidow Chroma v2 több mint 50 ezer forintba kerül, ami még a gamer tasztatúrák világában is magasnak mondható. Ezért az árért cserébe már olyan extrákat várunk el jogosan, amire nem is számítunk - és szerencsére ezeket rendre szállítja is a billentyűzet.

A doboz előlapjába szerelt gomb például világít, nyomkodható, ami vásárlás előtt hasznos, ha azonban megvettük, akkor sem kell a szekrény mélyére rejtenünk, hanem kiszerelhetjük és a mellékelt zsinórral kulcstartóvá alakíthatjuk - apróság, mégis csodálatos extra!

A precízen becsomagolt, koromfekete tasztatúra kifejezetten magas példány, de ez senkit ne keserítsen el, mert jár hozzá egy párnázott, hiperkényelmes csuklótámasz. Ez igazi ritkaság, ráadásul tesztünk során nagyon-nagyon hasznosnak találtuk, nem is beszélve a prémium kiviteléről és a kellemes tapintású anyaghasználatról.

A gombok a v2-es verzióban visszaszelídültek hagyományos formára: kényelmesek, se nem nagyok, se nem kicsik, a betanulás nagyjából azonnali, nem kell hozzászoknunk. A kapcsoló ezúttal nem a hagyományos Cherry MX-széria, hanem Razer egyedi tervezés, és nagyjából az MX Red-hez esik a legközelebb taktilis tulajdonságait tekintve. A strapabíróság a mechanikus modelltől elvárhatóan tekintélyes, sőt, a Cherry-nél megadott 50 millió leütés helyett a Razer itt 80 millió leütésnyi élettartamot ígér. Ehhez 2 év garanciát is ad, amit a Synapse szoftverrel mindössze 2 kattintás aktiválni, de erről majd később.

Szolgáltatások

A normál kiosztású angol billentyűzet bal oldalán öt darab makró gombot találunk, amelyeket tetszőleges parancsokra taníthatunk be. A masszív házba szerelt BlackWidow Chroma v2 háttérvilágításánál a gombonkénti megoldással van dolgunk, és ebből is az RGB-színűvel, így tetszőleges világítást állíthatunk be akár minden egyes gombra. Itt külön kiemelnénk, hogy a háttérvilágítás fényereje több lépcsőben állítható és a legnagyobb fényerő bizony elég magas, amit sokan díjazni fognak.

Az öt makró gombot leszámítva más, extra kapcsolót, gombot nem találunk a BlackWidow v2-n, azonban oldalt rejtőzik még egy-két érdekesség. A PC-hez két USB csatlakozóval kapcsolhatjuk a tasztatúrát, továbbá egy jack is található a harisnyázott kábel végén. A billentyűzet jobb oldalán ugyanis egy pass-thru USB 2.0 csatlakozót és egy audio jack-et találunk. Ezek akár hasznosak is lehetnek, ha másra nem is, legalább mobilunk töltésére.

A BlackWidow v2 igazi tudását a Synapse szoftverrel hozhatjuk felszínre. Az ingyenes program rövid regisztráció után temérdek extrával halmoz el. A makrózás mellett a világítást programozhatjuk fel, sőt, a Razer weboldaláról mások által elkészített világítási sémákat is letölthetünk. Itt aztán van Mátrix, Pack-man és még sorolhatnánk - nagyon hosszú a lista és a sajátunkat is bármikor feltölthetjük ide.

Az obligát gaming módban megadhatjuk, a játékok indításakor mely funkciókat tiltsa le a Synapse program, sőt, miután mindent profilokba szervezhetünk, azt is megadhatjuk, hogy játéktól függően más és más kiosztás, makrósor, világítás aktiválódjon BlackWidow Chroma v2 billentyűzetünkön.

Az egyik nagyon fontos extra a játékokhoz rendelhető világítási profil, ahol a támogatott játéknál a gombok háttérszíne fontos információt is hordoz: például az F1-F12 sor mutatja életerőnket, a numerikus gombok a manát és még sorolhatnánk. De mi nem is ettől ájultunk el igazán: az ingyenesen elérhető fejlesztői környezettel már sok-sok extra alkalmazást készítettek egyenesen a BlackWidow Chroma billentyűzetre. Például elérhető a Whack-a-Mole játék, de a mi kedvencünk a Snake: itt pontosan azt a kígyós játékot kapjuk a billentyűzet gombjainak háttérvilágítására szabva, amire számítunk, ráadásul a kis program pontokat is számol!

És ez még nem minden: ahogy már említettük, a garanciát is itt aktiválhatjuk végtelenül egyszerűen, ami hasznos és kényelmes. A Synapse egy statisztikai modult is tartalmaz, amely figyeli, hogy éppen melyik játékot indítottuk, majd ebben a játékban számolja a billentyűzet-leütéseket, a gombok útjának hosszát méterben, hogy mennyi makrót használtunk és hányszor váltottunk profilt.

Összegzés

A Razer BlackWidow Chroma v2 árát megpillantva joggal szédülünk el, azonban a minőséget és az extrákat megismerve is a szédülés keríthet hatalmába, mert itt aztán tényleg prémiumot kapunk hardveresen és szoftveresen egyaránt. A teszt során nagyon kényelmesnek bizonyult a BlackWidow Chroma v2 csuklótámasszal és anélkül egyaránt, a szolgáltatások közül pedig többet is aktiváltunk - amikor éppen nem a Snake-ben döntöttük meg egymás rekordját.

Persze mi szeretünk kötözködni, ezért összegyűjtöttünk néhány negatívumot is. Egyrészt a magas ár miatt lehet fanyalogni, de a multimédia-vezérlő gombok teljes hiánya sem tetszett - legalább egy hangerőszabályzó kerülhetett volna a jobb felső sarokba. A mágneses csuklótámasz a világító Razer logót is eltakarja, aminek egyesek nem fognak örülni, mert így nehéz felismerni, hogy egy vérbeli Razer periféria van előttünk. Az anyaghasználat valóban prémium, azonban azt tapasztaltuk, hogy mágnesesen vonzza az ujjlenyomatot, a szöszöket, a koszt, ezért aki ilyen tasztatúrát vesz, ne egyen a gép előtt és mindig mosson kezet szappannal gépezés előtt. Végül még a beépített memória hiányát róhatjuk fel, de ezt a Synapse szépen kompenzálja.