A Ford és a Volkswagen is az Alexára szavazott

Az Amazon hangasszisztense beköltözik a Ford és a Volkswagen jövőbeli autóiba.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az Amazon Alexa hangasszisztense: a CES-en rengeteg új otthoni robot épített rá, de a Huawei Mate 9 Amerikába szánt kiadására is rákerült. Most pedig az autókat is célba veszi.

A CES során kiderült, hogy a Ford és a Volkswagen egyaránt integrálják a jövőbeli autóikba az Alexát.

A német gyártó autóiban a multimédiás egységet kell majd megérinteni, és máris lehet beszélni az Alexához: az értesítések módosítása mellett a zenehallgatás és az okosotthon eszközei is irányíthatóak lesznek. Az Alexa tudja majd ellenőrizni az üzemanyag- és folyadékszinteket, továbbá az alkatrészek megrendelése is megoldható lesz vele.

A Volkswagen mellett a Ford is az Alexára szavazott, az okosotthonban lévő eszközök mellett a keresési és navigációs lekéréseket, az amazonos hangoskönyveket, zenéket és vásárlásokat is kezeli majd a rendszer.