Javíthatóbbá válhatnak az elektronikai eszközök?

Az USA egyes államaiban törvénnyel szüntethetik meg a szervizes monopóliumot.

Minden eddiginél kevésbé javíthatóak a fogyasztóelektronikai eszközök, ennek pedig két alapvető oka van: egyrészt egyre integráltabbá válik az eszközökben használt elektronika, másrészt pedig egyes gyártók mesterségesen is gondoskodnak arról, hogy anyagi szempontból ne érje meg javíttatni a termékeiket; inkább vegyenek helyettük újat a fogyasztók.





Hirdetés



Utóbbi általában úgy működik, hogy a gyártók kizárólag az alapvetően is drágán dolgozó hivatalos márkaszervizek számára biztosítanak cserealkatrészeket, ráadásul számukra is csak aranyáron. Az olcsóbban dolgozó, nem hivatalos szervizek gyakran azért nem tudják vállalni a javítási munkákat, mert nem képesek alkatrészt szerezni. Ez nem csak a mobiltelefonokra és hasonló kütyükre vonatkozik, a háztartási eszközök piacán is egyre nagyobb méreteket ölt a probléma.







A The Repair Association nevű lobbiszervezet most sikeresen elérte az Egyesült Államok öt tagállamában (Nebraska, Minnesota, New York, Massachusetts, Kansas), hogy napirendre kerüljön egy a javításokat mesterségesen lehetetlenné tévő praktikák ellen kitalált törvényjavaslat. A szervezet szeretné elérni, hogy a márkaszervizek mellett bármely harmadik fél hozzájuthasson a pótalkatrészekhez, továbbá a vállalatok hozzák nyilvánosságra a termékeik javításához szükséges dokumentációt is.



A csoport leginkább New Yorkban szeretné átpréselni a törvényt: tavaly már majdnem sikerült, ám az utolsó pillanatban egy többek közt az Apple által támogatott befolyásos lobbicsoport keresztbe tett az ügyüknek. Remek kérdés, hogy a törvény legalább egy államban való elfogadása vajon hatással lehet-e a globális alkatrészellátásra, azaz a sarki szerviz munkatársai vajon tudnának-e mondjuk egy Kansas államban működő másik szervizen át gyári iPhone pótalkatrészeket rendelni.



(Forrás: Motherboard | Nyitókép: Hillary)