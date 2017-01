A Jawbone-t is megvette volna a Fitbit

A Fitbit sorra vásárolná fel a riválisait, a Jawbone azonban kevesellte a felajánlott összeget. Most viszont pénz nélkül maradt.

Korábban szabadalmi csatát vívott egymással a Fitbit és a Jawbone, azonban a jelentések szerint a két cég hajlandó volt leülni egy lehetséges felvásárlásról tárgyalni.

A megbeszélések azonban zátonyra futottak, ugyanis a Jawbone kevesellte a felajánlott összeget - állítólag az 1,5 milliárdos értékelése ellenére csak ennek töredékét fizette volna a Fitbit.

A Jawbone emiatt most nehéz helyzetbe került, ugyanis azonnal tőkét kell találnia, ha folytatni akarja a működését. A befektetők is komoly nyomást gyakoroltak a cégre, sőt, egyesek már az eladást szorgalmazzák. Egy befektetési bankot is felbérelt a Jawbone arra, hogy kezelje az ajánlatokat - de egyelőre egyetlen komoly érdeklődő sem volt.

A helyzet talán megfordulhat a közeljövőben, ugyanis a pletykák alapján közel járnak ahhoz, hogy tőkét szerezzenek egy új befektetőtől.

Amennyiben a Jawbone rábólintott volna az üzletre, akkor a Pebble és a Vector után rövid időn belül a harmadik riválisát vásárolta volna fel a Fitbit.